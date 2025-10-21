Fail belli oldu: Ağbal’ı görevden aldıran gizli ses kayıtlarını Saray’a Emrah Şener iletmiş

Gazeteci İbrahim Kahveci, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) operasyonu kapsamında tutuklanan Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Emrah Şener ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Kahveci, Şener’in 2021 yılında dönemin Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın ses kaydını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiğini öne sürdü.

100 Milyon Liralık Yolsuzluk İddiası



Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Emrah Şener, BKM’deki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Soruşturma, 2023 yılında düzenlenen “Çipli Plastik Kart Alımı” ve “Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme” ihalelerinde 100 milyon liralık usulsüzlük iddialarını içeriyor.



Halk TV’de yayımlanan Para Siyaset programında gazeteci İbrahim Kahveci, Şener hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı. Kahveci, Şener’in 2016 yılında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önerisiyle Merkez Bankası’na atandığını ifade etti.



Kahveci, Şener’in 2021’de görevden alınan eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’a karşı yürütülen süreçte de etkili olduğunu iddia etti. 19 Mart 2021’de faiz artışı sonrası Yeni Şafak gazetesinin “Bu operasyonu kim adına çektiniz?” manşetini hatırlattı.

Ses Kayıtlarını Erdoğan’a Götürdü



Bu süreçlerin ardından Naci Ağbal’ın görevden alındığını belirten Kahveci, bu kararın Şener’in rolüyle bağlantılı olduğunu öne sürdü. Kahveci’ye göre Ağbal’ın görevden alınmasının temel nedeni bu süreçte yaşananlar oldu.



Kahveci, Para Politikası Kurulu toplantısında Naci Ağbal’ın konuşma kayıtlarını Cumhurbaşkanına ileten kişinin Emrah Şener olduğunu ifade etti. Bu kaydın, Ağbal’ın görevden alınmasında etkili olduğunu savundu.



Kahveci’nin açıklamaları, BKM operasyonu ve Merkez Bankası içindeki süreçler hakkında önemli detaylar içeriyor. Şener’in rolü ve iddialar, soruşturmanın seyrini yakından ilgilendiriyor.



