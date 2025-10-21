Samanyolu Haber /Gündem / Fail belli oldu: Ağbal’ı görevden aldıran gizli ses kayıtlarını Saray’a Emrah Şener iletmiş /21 Ekim 2025 18:22

Fail belli oldu: Ağbal’ı görevden aldıran gizli ses kayıtlarını Saray’a Emrah Şener iletmiş

BKM operasyonu kapsamında tutuklanan Emrah Şener’in, Merkez Bankası eski Başkanı Naci Ağbal’ın konuşma kayıtlarını Saray'a iletip görevden alınmasını sağladığı iddia edildi.

SHABER3.COM

Gazeteci İbrahim Kahveci, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) operasyonu kapsamında tutuklanan Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Emrah Şener ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Kahveci, Şener’in 2021 yılında dönemin Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın ses kaydını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiğini öne sürdü.
100 Milyon Liralık Yolsuzluk İddiası

Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Emrah Şener, BKM’deki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Soruşturma, 2023 yılında düzenlenen “Çipli Plastik Kart Alımı” ve “Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme” ihalelerinde 100 milyon liralık usulsüzlük iddialarını içeriyor.

Halk TV’de yayımlanan Para Siyaset programında gazeteci İbrahim Kahveci, Şener hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı. Kahveci, Şener’in 2016 yılında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önerisiyle Merkez Bankası’na atandığını ifade etti.

Kahveci, Şener’in 2021’de görevden alınan eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’a karşı yürütülen süreçte de etkili olduğunu iddia etti. 19 Mart 2021’de faiz artışı sonrası Yeni Şafak gazetesinin “Bu operasyonu kim adına çektiniz?” manşetini hatırlattı.
Ses Kayıtlarını Erdoğan’a Götürdü

Bu süreçlerin ardından Naci Ağbal’ın görevden alındığını belirten Kahveci, bu kararın Şener’in rolüyle bağlantılı olduğunu öne sürdü. Kahveci’ye göre Ağbal’ın görevden alınmasının temel nedeni bu süreçte yaşananlar oldu.

Kahveci, Para Politikası Kurulu toplantısında Naci Ağbal’ın konuşma kayıtlarını Cumhurbaşkanına ileten kişinin Emrah Şener olduğunu ifade etti. Bu kaydın, Ağbal’ın görevden alınmasında etkili olduğunu savundu.

Kahveci’nin açıklamaları, BKM operasyonu ve Merkez Bankası içindeki süreçler hakkında önemli detaylar içeriyor. Şener’in rolü ve iddialar, soruşturmanın seyrini yakından ilgilendiriyor.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fail belli oldu: Ağbal’ı görevden aldıran gizli ses... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:48:41