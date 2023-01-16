Samanyolu Haber /Gündem / Faili Meçhul cinayetlerle adı anılan Hasan Kundakçı öldü /16 Ocak 2023 21:21

Faili Meçhul cinayetlerle adı anılan Hasan Kundakçı öldü

Özel Harp Dairesi Başkanlığı yapan ve Güneydoğu’da çok sayıda faili meçhul cinayetin emrini verdiği iddia edilen “Tamburalı Paşa” lakabıyla tanınan emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, bu sabah tansiyon düşüklüğü nedeniyle gittiği hastanede hayatını kaybetti.

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Kundakçı’nın kalbinin durması üzerine saat 12.35’te yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kundakçı’nın 18 Ocak’ta Selimiye Camii’nde düzenlenecek törenle Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

SEDAT PEKER’İN İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Hasan Kundakçı’nın adı son olarak Sedat Peker’in Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı suikastı açıklamasında gündeme gelmişti. Peker’in iddialarında adı geçen Korkut Eken yaptığı açıklamada, o dönem Barış Kuvvetleri Komutanı olan Hasan Kundakçı’nın Mehmet Ağar’dan yardım istemesi üzerine, her ihtimale karşı Atilla Peker’le (Sedat Peker’in kardeşi) Kıbrıs’a gittiğini öne sürmüştü. Kundakçı, 2017 yılında Vatan Partisi’ne katılmıştı.
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