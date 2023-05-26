Samanyolu Haber /Gündem / Faili meçhuller davasında beraat /26 Mayıs 2023 17:55

Faili meçhuller davasında beraat

Ankara'da görülen 'Faili Meçhul Cinayetler' davasında aralarında Mehmet Ağar, Korkut Eken, İbrahim Şahin'in de bulunduğu failler hakkında beraat kararı çıktı.

SHABER3.COM

İlk duruşması 16 Nisan 2014'te yapılan Faili Meçhul Cinayetler davasında, 13 Aralık 2019'da karar açıklanmış; buna göre, yargılama sırasında ölen sanık Ahmet Demirel hakkındaki kamu davası düşürülmüştü.

İranlı Lazem Esmaeili ve Asker Smitko'nun öldürülmesine ilişkin Mehmet Ağar, Mahmut Yıldırım, İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu hakkındaki kamu davasının ayrılması kararlaştırılmış; Ağar'ın da aralarında bulunduğu bütün sanıkların, diğer 17 cinayet yönünden beraatlerine hükmedilmiş, karar daha sonra istinaf mahkemesine taşınmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Dairesi, 5 Nisan 2021'deki kararında, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, emekli Yarbay Korkut Eken ve eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki beraat kararını bozmuştu.

BERAAT KARARI ÇIKTI 
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma bugün görüldü. 

Duruşmada Aralarında Mehmet Ağar, Korkut Eken, İbrahim Şahin'in de yer aldığı failler hakkında beraat kararı çıktı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Faili meçhuller davasında beraat Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:23:31