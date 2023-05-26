Faili meçhuller davasında beraat

İlk duruşması 16 Nisan 2014'te yapılan Faili Meçhul Cinayetler davasında, 13 Aralık 2019'da karar açıklanmış; buna göre, yargılama sırasında ölen sanık Ahmet Demirel hakkındaki kamu davası düşürülmüştü.







İranlı Lazem Esmaeili ve Asker Smitko'nun öldürülmesine ilişkin Mehmet Ağar, Mahmut Yıldırım, İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu hakkındaki kamu davasının ayrılması kararlaştırılmış; Ağar'ın da aralarında bulunduğu bütün sanıkların, diğer 17 cinayet yönünden beraatlerine hükmedilmiş, karar daha sonra istinaf mahkemesine taşınmıştı.





Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Dairesi, 5 Nisan 2021'deki kararında, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, emekli Yarbay Korkut Eken ve eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki beraat kararını bozmuştu.





BERAAT KARARI ÇIKTI

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma bugün görüldü.





Duruşmada Aralarında Mehmet Ağar, Korkut Eken, İbrahim Şahin'in de yer aldığı failler hakkında beraat kararı çıktı.







