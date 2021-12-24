Failin 'Yaktım' dediği 3 Suriyeli için rapor: Isıtıcı yakmış olabilir

İzmir'de 16 Kasım'da yakılarak öldürülen üç Suriyeli ile ilgili polisin yürüttüğü soruşturma sürerken İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yangın ile ilgili hazırladığı ön raporunu tamamladı.







Buna göre yangının, çalışır vaziyetteki elektrikli ısıtıcının yakınındaki yatakları tutuşturması sonucu çıkmış olabileceği belirtildi.





ÖLDÜRÜLEN SURİYELİ İŞÇİNİN KARDEŞİ KONUŞTU







Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, geçtiğimiz günlerde İzmir'de bir ırkçının Suriyeli işçiler Mamoun al-Nabhan, Ahmed Al-Ali ve Muhammed el-Bish'in üzerine uykudayken benzin dökerek yaktığını ve gençlerin üçünün de vefat ettiğini açıkladı.





Öldürülen Mamoun al-Nabhan'ın kardeşi Gazete Duvar'a konuşarak olayı doğruladı ve kardeşinin bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra öldüğünü söyledi. İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi ve Sığınmacı Hakları Platformu da konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. İnsan hakları savunucuları yaptıkları açıklamada katilin olaydan önce Suriyelileri öldüreceğini söylediği ve bu duyumun emniyete bildirildiği ve emniyetin kişiyi takibe aldığı bilgisini paylaştı. Ayrıca toplantıda siyasetçilerin mültecileri sorunların kaynağı olarak gösteren, provoke edici ve linçe açık hale getiren söylemleri derhal terk etmesi çağrısı yapıldı.





"14 GÜN SONRA GASPTAN YAKALANDI"





Yangından 14 gün sonra Seferihisar ilçesinde şans oyunları bayisi işleten bir çiftin para ve değerli eşyalarını gasbedip, bıçakla yaralayarak kaçan Kemal Korukmaz, polisteki ifadesinde, Suriyeli işçilerin kaldığı yerdeki yangını kendisinin çıkardığını ileri sürdü. Korukmaz, JİTEM adına çalıştığını ve kendisine sürekli olarak notlar geldiğini ve bu notlar arasında 'temizle', 'temizliğe başla' gibi ifadeler bulunduğunu öne sürerek bunları 'Suriyelileri öldürmek' şeklinde algıladığını söyledi. Korukmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hem yangın hem de gasp nedeniyle tutuklandı.





Korukmaz'ın avukatı ise savcılığa verdiği dilekçesinde, müvekkilinin akli dengesinin yerinde olup olmadığını belirlenmesi için adli muayene talep etti. Öte yandan emniyet yetkilileri, itfaiyenin ön raporuna göre yangının elektrikli ısıtıcısından çıkmış olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek soruşturmanın sürdüğünü söyledi.