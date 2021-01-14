Samanyolu Haber /Ekonomi / Faiz artışının ilk etkisi: Konut satışları çakıldı /14 Ocak 2021 12:20

Faiz artışının ilk etkisi: Konut satışları çakıldı

Hükümetin faiz indirimleri sonrası rekor kıran konut satışları Merkez Bankasının üst üste faiz artırımı sonrası çakıldı. Konut satışları 2020 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,6 azalarak 105 bin 981 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış verilerini açıkladı. Konut satışları aralık ayında yüzde 48 oranında düşüş yaşadı. Türkiye İstatistik Kurumu konut satış verilerini açıkladı. Konut satışlar yüksek faiz ve ekonomik kriz nedeniyle büyük düşüş yaşadı. Konut satışları temmuzdaki zirvenin ardından aşağı yönlü seyrine aralık ayı itibariyle devam etti.

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,6 azalarak 105 bin 981 oldu. Aralık ayında ipotekli konut satışları ise 14 bin 631 oldu. Konut satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316 oldu. Ocak-Aralık döneminde ipotekli konut satışı yüzde 72,4 artarak 573 bin 337 olarak kayıtlara geçti
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