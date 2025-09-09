Samanyolu Haber /Ekonomi / Faiz indirimi beklentisi altını uçurdu: Gözler Fed kararında /09 Eylül 2025 15:32

Faiz indirimi beklentisi altını uçurdu: Gözler Fed kararında

Fed'in faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle altın fiyatları tarihi zirvesine ulaştı. Ons altın 3,654 doları aşarken, gram altın da 4,848 TL ile yeni bir rekora imza attı.

SHABER3.COM

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakın zamanda faiz indirimine gideceği beklentilerinin artmasıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Doların zayıflaması ve ABD tahvil getirilerinin düşmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına talebi artırdı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ALTINA GÜÇ VERİYOR

Bu sabah erken saatlerde spot altının ons fiyatı, 3.654,57 doları görerek tarihi zirvesini yeniledi. Güncel olarak yüzde 0,33 artışla 3.648,38 dolardan işlem gören ons altın, ay başından bu yana yüzde 5,84, yılbaşından bu yana ise yüzde 39 değer kazandı. Bu yükseliş, Fed’in faizleri düşürme olasılığının piyasalarda güçlenmesinden kaynaklanıyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, Fed’in piyasa beklentilerini karşılayarak birden fazla faiz indirimi yapması durumunda altındaki yükselişin devam edeceğini belirtti.

DOLAR VE TAHVİL GETİRİLERİ ZAYIFLIYOR

Fed’e yönelik artan beklentiler, piyasa verilerine de yansıyor. CME Group’un FedWatch verilerine göre, bu ayki toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali yüzde 89,4 olarak fiyatlanıyor.

Fed’in atacağı adımlar öncesinde, Dolar Endeksi (DXY) son yedi haftanın en düşük seviyesine geriledi. Aynı şekilde, ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi de son beş ayın en düşük seviyesini görerek altının cazibesini daha da artırdı.

Piyasalar şimdi Fed’in gelecekteki para politikasına dair ipuçları için Çarşamba günü açıklanacak üretici fiyatları ve Perşembe günü gelecek tüketici fiyatları verilerini yakından takip ediyor. Waterer, enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi durumunda, altının kısa vadede 3.700 dolar seviyesini hedefleyebileceğini öngörüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (9 EYLÜL 2025)

Gram Altın: Alış 4.837,94 TL – Satış 4.838,39 TL

Ons Altın: Alış 3.648,41 USD – Satış 3.648,79 USD

Çeyrek Altın: Alış 7.955,00 TL – Satış 8.036,00 TL

Yarım Altın: Alış 15.910,00 TL – Satış 16.072,00 TL

Tam Altın: Alış 31.209,36 TL – Satış 31.823,46 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 31.722,00 TL – Satış 31.997,00 TL

Ata Altın: Alış 32.184,65 TL – Satış 32.994,88 TL
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Faiz indirimi beklentisi altını uçurdu: Gözler Fed kararında Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:47:32