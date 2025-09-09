Faiz indirimi beklentisi altını uçurdu: Gözler Fed kararında

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakın zamanda faiz indirimine gideceği beklentilerinin artmasıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Doların zayıflaması ve ABD tahvil getirilerinin düşmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına talebi artırdı.





KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, Fed’in piyasa beklentilerini karşılayarak birden fazla faiz indirimi yapması durumunda altındaki yükselişin devam edeceğini belirtti.





Piyasalar şimdi Fed’in gelecekteki para politikasına dair ipuçları için Çarşamba günü açıklanacak üretici fiyatları ve Perşembe günü gelecek tüketici fiyatları verilerini yakından takip ediyor. Waterer, enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi durumunda, altının kısa vadede 3.700 dolar seviyesini hedefleyebileceğini öngörüyor.





Bu sabah erken saatlerde spot altının ons fiyatı, 3.654,57 doları görerek tarihi zirvesini yeniledi. Güncel olarak yüzde 0,33 artışla 3.648,38 dolardan işlem gören ons altın, ay başından bu yana yüzde 5,84, yılbaşından bu yana ise yüzde 39 değer kazandı. Bu yükseliş, Fed’in faizleri düşürme olasılığının piyasalarda güçlenmesinden kaynaklanıyor.Fed’e yönelik artan beklentiler, piyasa verilerine de yansıyor. CME Group’un FedWatch verilerine göre, bu ayki toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali yüzde 89,4 olarak fiyatlanıyor.Fed’in atacağı adımlar öncesinde, Dolar Endeksi (DXY) son yedi haftanın en düşük seviyesine geriledi. Aynı şekilde, ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi de son beş ayın en düşük seviyesini görerek altının cazibesini daha da artırdı.Gram Altın: Alış 4.837,94 TL – Satış 4.838,39 TLOns Altın: Alış 3.648,41 USD – Satış 3.648,79 USDÇeyrek Altın: Alış 7.955,00 TL – Satış 8.036,00 TLYarım Altın: Alış 15.910,00 TL – Satış 16.072,00 TLTam Altın: Alış 31.209,36 TL – Satış 31.823,46 TLCumhuriyet Altını: Alış 31.722,00 TL – Satış 31.997,00 TLAta Altın: Alış 32.184,65 TL – Satış 32.994,88 TL