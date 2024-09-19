Samanyolu Haber /Dünya / “Faiz indirimi Harris’i ABD’nin 47. başkanı yaptı” /19 Eylül 2024 19:57

“Faiz indirimi Harris’i ABD’nin 47. başkanı yaptı”

FED'in faiz indirimi kararının ardından ABD basınında “Fed’in faiz indirimi Kamala Harris’i ABD’nin 47. Başkanı yaptı” yorumlarına yer verildi.

SHABER3.COM

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4.5 yıl aradan sonra 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Fed’in faiz kararının ardından ABD basınında yer alan haberlerde “Fed’in faiz indirimi Kamala Harris’i ABD’nin 47. Başkanı yaptı” yorumuna yer verildi.

KARAR HARRİS’İN KAMPANYASINI GÜÇLENDİRMEYİ Mİ AMAÇLIYOR?

The New York Times’da yer alan habere göre Donald Trump’ı destekleyen hedge fon milyarderi John Paulson yaptığı açıklamada, faiz oranlarının çok yüksek olduğunu ancak Fed’in yine de faiz indirimini beklemesi gerektiğini söyledi.

Paulson, bankanın faiz indirimiyle ilgili “Fed, seçimden 47 gün öncesine kadar erteleyerek, gerekçelerine ilişkin gerçek soruların ortaya çıkmasına neden oldu. Bu karar, zamanlamanın Başkan Yardımcısı Harris’in kampanyasını güçlendirmeyi amaçlayıp amaçlamadığı sorusunu akla getiriyor” diye yazdı.

‘İNDİRİM HARRİS KAMPANYASININ ARKASINDAKİ EKONOMİK RÜZGAR’

Moody’s Analytics ekonomisti Mark Zandi ise The Washington Post’a yaptığı açıklamada, faiz indiriminin “Kesinlikle Harris kampanyasının ardındaki ekonomik bir rüzgar” olduğunu söyledi.

‘KARAR HARRİS TARAFINDAN KUTLANACAK BİR GELİŞME’

Forbes, bankanın faiz indiriminin yakın zamandaki en önemli gelişmelerden biri olduğunu yazdı. Öte yandan bu gelişmenin, eski Başkan Donald Trump tarafından olumsuz karşılanacak ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris tarafından kutlanacak bir hamle olduğu ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber “Faiz indirimi Harris’i ABD’nin 47. başkanı yaptı” Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:10:19