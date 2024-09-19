“Faiz indirimi Harris’i ABD’nin 47. başkanı yaptı”

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4.5 yıl aradan sonra 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Fed’in faiz kararının ardından ABD basınında yer alan haberlerde “Fed’in faiz indirimi Kamala Harris’i ABD’nin 47. Başkanı yaptı” yorumuna yer verildi.





Paulson, bankanın faiz indirimiyle ilgili “Fed, seçimden 47 gün öncesine kadar erteleyerek, gerekçelerine ilişkin gerçek soruların ortaya çıkmasına neden oldu. Bu karar, zamanlamanın Başkan Yardımcısı Harris’in kampanyasını güçlendirmeyi amaçlayıp amaçlamadığı sorusunu akla getiriyor” diye yazdı.





Moody’s Analytics ekonomisti Mark Zandi ise The Washington Post’a yaptığı açıklamada, faiz indiriminin “Kesinlikle Harris kampanyasının ardındaki ekonomik bir rüzgar” olduğunu söyledi.





The New York Times’da yer alan habere göre Donald Trump’ı destekleyen hedge fon milyarderi John Paulson yaptığı açıklamada, faiz oranlarının çok yüksek olduğunu ancak Fed’in yine de faiz indirimini beklemesi gerektiğini söyledi.Forbes, bankanın faiz indiriminin yakın zamandaki en önemli gelişmelerden biri olduğunu yazdı. Öte yandan bu gelişmenin, eski Başkan Donald Trump tarafından olumsuz karşılanacak ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris tarafından kutlanacak bir hamle olduğu ifade edildi.