Faiz indirimi seneye kaldı

Avrupa Merkez Bankası’nın ardından ABD Merkez Bankası Fed’in de faiz indirimine gitmesi Türkiye’nin de faiz indirimine gidebileceği beklentisi yaratmıştı. Ancak eylül ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde gerçekleşince hesaplar şaştı. UBS, BBVA, Barclays gibi küresel kuruluşlar faiz indiriminin 2025’e ertelenebileceği tahmininde bulundu.





TBMM Plan ve Bütçe Komiyonu'nda sunum yapan TCMB Başkanı Fatih Karahan, “Bu ay içinde topladığımız verilerden ulaştığımız sayı yüzde 2,5. Piyasa beklentisi ise yüzde 2,2. Beklentimizin biraz üzerinde geldi TÜİK enflasyonu. İşlenmemiş gıda fiyatları bu ay beklentimizin üstünde geldi. Burada oynaklık oldukça yüksek. Birkaç aydır oldukça düşük geliyordu işlenmemiş gıda. Bu ay biraz yüksek geldi” dedi. Eylül ayı enflasyonu ise yüzde 2,97 olarak hesaplandı. Hem piyasa hem TCMB’nin beklentisinin üzerindeki veri faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesinde etkili oldu.





Karahan’ın reel kesimdeki durumun krize işaret etmediğine yönelik tespiti ve eylül ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi, para politikasındaki sıkı seviyelerin bir süre daha korunacağına işaret ediyor. Buna göre kasım ayında yapılması beklenen ilk faiz indirimi gelecek yıla kalabilir.BloombergHT’nin aktardığına göre, UBS ekonomisti Gyorgy Kovacs’ın kaleme aldığı raporda, “TCMB’nin gevşeme döngüsünün 250 baz puan indirimle Kasım ayında başlayacağını düşünmeye devam etsek de bugünkü açıklamanın ardından TCMB’nin gevşemeye daha geç başlama riski arttı."Faiz indirimi Aralık 2024 veya 2025 yılının başına sarkabilir” ifadeleri yer aldı. BBVA’nın Türkiye raporunda da, “Yıl sonunda enflasyonun yüzde 43’e düşmesini bekliyoruz. Bu da TCMB’ye temkinli indirim için sınırlı bir alan oluşturabilir. İlk faiz indiriminin Aralık ayında olmasını bekliyoruz. 250 baz puanlık indirimin ardından gelecek yılın ilk yarısında kademeli indirim olabilir” denildi. Barclays’ten Ercan Ergüzel ise, “Kasım ayında 250 baz puanlık faiz indirimi beklentimiz devam ediyor. Ancak ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2’nin üzerinde gerçekleşirse Merkez Bankası ilk indirimi aralık veya ocak ayına öteleyebilir” mesajı verdi.Morgan Stanley de kasım ayında Türkiye’de faiz indirimi ihtimalinin zayıf olduğunu bildirdi. JPMorgan, daha önce ilk indirimin kasımda yapılacağını öngörürken yeni beklentisini ocak olarak değiştirdi.