Samanyolu Haber /Ekonomi / Faiz indirimi sonrası doları fırlatan ikinci hadise /21 Ekim 2021 23:29

Faiz indirimi sonrası doları fırlatan ikinci hadise

Merkez Bankası'nın (MB) faiz indirim kararı sonrası artışın devam ettiği dolar kuru, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından Türkiye'nin kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için kara listeye alındığının açıklanmasının ardından kur, 9.50 ile yeni bir rekor kırdı.

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Merkez Bankası'nın bugün verdiği faiz kararı ve Mali Eylem Görev Gücü tarafından gri listeye alınması sonrası dolarda yükselişe devam ediyor.

OECD'ye (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) de kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alındığını duyurmuştu.

YENİ REKOR 

Merkez Bankası'nın bugün verdiği faiz kararı ve Mali Eylem Görev Gücü tarafından gri listeye alınması sonrası dolardaki yükseliş sürüyor. Dolar, 9.50 ile yeni bir rekor kırdı.

GRİ LİSTE NE ANLAMA GELİYOR?

FATF’in kendi sitesindeki tanıma göre, gri liste aslında kapsadığı ülkelerin artırılmış bir izlemeye tabi olmasını öngörüyor. FATF, gri listeye alınan bir ülkenin stratejik eksikliklerini belirlenen zamanda giderme taahhüdünde bulunduğunu belirtiyor.
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