Faiz indirimi tahminleri sil baştan: İşte yeni tahminler!





BOFA





CITI





GOLDMAN SACHS





JPMORGAN





MORGAN STANLEY





BARCLAYS VE WELLS FARGO

ABD'de beklenenden güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi, Wall Street'te bazı bankaların faiz indirimi beklentilerinde revizyona gitmesine yol açtı.ABD'de tarım dışı istihdam verisi Aralık ayında 256 bin artışla beklentileri oldukça aştı. Açıklanan bu veriler sonrası piyasalarda faiz indirimine yönelik beklentiler azaldı.Evercore ISI Başkan Yardımcısı Krishna Guha, "Veriler, Fed'in gerginliğinde, iş gücü piyasasının seçimden sonra yeniden hız kazanabileceği ve iş gücü piyasası koşullarında yeniden sıkılaşmaya yol açabileceği yönünde endişelere yol açacak" dedi. Guha, yeni yıldaki verilerin işgücü piyasasının güçlenmeye devam ettiğini göstermesi halinde, Fed'in en azından Haziran ayına, hatta daha da ötesine kadar faizleri askıya alabileceğini söyledi.Fed, Eylül ayından bu yana politika faizini toplamda 100 baz puan indirerek yüzde 4,25-4,5 aralığına çekmişti.İşte güçlü gelen arım dışı istihdam verisi sonrası bankaların yeni faiz beklentileri...Daha önce bu yıl iki çeyrek puanlık faiz indirimi bekleyen Bank of America, artık indirim öngörmüyor. Banka, Fed'in bir sonraki adımının bir faiz artışı olma riskine de dikkat çekiyor.Aditya Bhave liderliğindeki Bank of America ekonomistleri, yayımladıkları notta, "Çok güçlü bir Aralık ayı tarım dışı istihdam raporunun ardından indirim döngüsünün sona erdiğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.Ayrıca, çekirdek kişisel tüketim harcamalarının yüzde 3’ü aşması ve enflasyon beklentilerinin yükselmesi durumunda faiz artışlarının gündeme gelebileceği belirtildi.Citigroup, hâlâ beş çeyrek puanlık (250 baz puan) faiz indirimi beklese de, bu indirimlerin Ocak ayında değil, Mayıs ayında başlayacağını ifade ediyor.Andrew Hollenhorst ve Veronica Clark öncülüğündeki Citigroup ekonomistleri, "İstihdam verileri beklentilerimizden daha iyi bir seyir izlerken, fiyat ve ücret enflasyonu azalmaya devam ediyor. Bu durum, yetkililerin güçlü bir ekonomide bile faiz indirimleri konusunda rahat hissetmelerini sağlayabilir," değerlendirmesinde bulundu.Aynı zamanda, Fed'in bu yıl faiz artırımı yapması veya indirim yapmaması senaryolarının büyük bir risk oluşturmadığını vurguladılar.Goldman Sachs ise daha önce bu yıl için üç indirim öngörürken, bu sayıyı ikiye indirdi.Goldman Sachs ise bu yıl faiz indirimlerini Haziran ve Aralık aylarında gerçekleştireceğini, üçüncü bir indirimin ise Haziran 2026’ya kaydırıldığını öngörüyor. Jan Hatzius liderliğindeki ekonomistler, önceki tahminlerinde Mart, Haziran ve Eylül aylarında indirim bekliyordu. Ancak şimdi, yüzde 3,5-3,75 aralığında bir nihai faiz oranı tahmin ediyorlar.JPMorgan analistleri, bu yıl 75 baz puanlık faiz indirimi beklentilerini korurken, indirimin başlangıcının daha önceki Mart ayı yerine Haziran ayında olacağını tahmin ediyor.Analistler, "Komitenin Mart ayına kadar tekrar faiz indirimi yapması için çok kötü bir istihdam raporu seti gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde bir görüş belirtiyorlar.Morgan Stanley ekonomistleri ise, verilerin ardından kısa vadede Fed'in faiz indirimleri olasılığının azaldığını ifade ediyor. Ancak, "daha uygun" enflasyon görünümü nedeniyle Mart ayında bir faiz indiriminin hâlâ muhtemel olduğunu vurguluyorlar.Morgan Stanley, 50 baz puanlık indirim beklentisini koruyor ancak bunun Haziran ayına kadar olacağını öngörüyor.Barclays analistleri, bu yıl 50 baz puanlık bir faiz indirimi olacağını ve yıl sonunda faiz oranlarının yüzde 3,75-4,00 seviyesine geleceğini tahmin ediyor.Wells Fargo ise, açıklanan verinin ardından Mart ayında faiz indirimi olasılığının daha az muhtemel hale geldiğini belirtiyor.