Faiz kararı sonrası dolar rekor üzerine rekor kırıyor

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde piyasalarda yaşanan hareketlilik faiz kararının ardından da devam etti.







Türkiye'de ise son 24 yılın zirvesine ulaşan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) üçüncü çeyrek sonuna kadar yüzde 85'e doğru yükselişini sürdürmesine rağmen Merkez Bankası (TCMB)bugün de politika faizini sabit tuttuğunu açıkladı.





Euro/dolar paritesinde dolardan tarafa yaşanılan değişiklik ile dolar tüm para birimleri karşısında güçlü bir pozisyon edindi. Türkiye ekonomisinin kırılgan yapısı dolardaki güçlenmeden TL'nin hızla etkilenmesine sebep oldu ve dolar sürekli olarak zirve tazelemeye başladı.





KARAR ÖNCESİ DOLAR DA EURO DA ZİRVE GÖRMÜŞTÜ

Karardan önce başlayan hareketlilik ile dolar/TL paritesi 17.72 ile yılın zirvesine ulaşırken, Euro' da 18.0626 seviyesine ulaşmıştı.





Türkiye'de ise son 24 yılın zirvesine ulaşan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) üçüncü çeyrek sonuna kadar yüzde 85'e doğru yükselişini sürdürmesine rağmen Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde bugün değişikliğe gitmemesi ve kur krizinin tetiklenmesi eleştirilere sebep oluyor.





KARAR SONRASINDA DA HAREKET DEVAM ETTİ

Merkez Bankasının faiz kararı öncesinde zirveyi gören döviz kurlarındaki hareketlilik kararın ardından da devam etti.





Karar öncesinde 17.68 seviyelerinde hareket eden dolar/TL paritesi, kararın ardından 17.7325'e ulaşarak yılın yeni zirvesine ulaştı.





Dolardaki, yukarı yönlü hareket ile bugün rekor üzerine rekor kaydedildi.