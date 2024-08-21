Samanyolu Haber /Ekonomi / Faiz kararı sonrası dolar uçuşa geçti: Günü rekorla açtı /21 Ağustos 2024 09:36

Faiz kararı sonrası dolar uçuşa geçti: Günü rekorla açtı

Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasının ardından dolar ve euroda artış yaşandı. Dolar 31,91 TL'den, euro ise 37,70 TL'den işlem görüyor.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), dün Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısı sonucu, politika faizi kararını açıkladı. Merkez Bankası, faizi 5'inci kez sabit tuttu. Peki faiz kararı sonrası dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar ve euroda faiz kararı sonrası yükseliş devam etti. İstanbul serbest piyasada dolar 33,91 liradan, euro 37,70 liradan güne başladı. Dolar, 34 TL'ye göz kırptı. Euro ise 37,71'e yaklaştı. Faiz kararı sonrası döviz kurlarındaki artış gözlemlendi.

Serbest piyasada 33,90 liradan alınan dolar, 33,91 liradan satılıyor. 37,7020 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,7040 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 33,8710 lira, avronun satış fiyatı ise 37,6400 lira olmuştu.
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