Samanyolu Haber /Gündem / Faiz kararına AKP içinden de tepki var /22 Ekim 2021 13:53

Faiz kararına AKP içinden de tepki var

Bir süredir partisine yönelik eleştiriler yapan AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı sonrası bu defa ekonomi yönetimini eleştirdi.

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AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi ve eski milletvekili Şamil Tayyar, bir süredir partisine yönelttiği eleştirilere yenisini ekledi. Tayyar, Merkez Bankası’nın dünkü faiz indirimi kararı sonrası toplumda tepki olduğunu kaydederek, ekonomi yönetimini izaha çağırdı.

Tayyar şahsi Twitter hesabında, isim vermeden “Ekonomi yönetiminin uyguladığı yüksek kur politikasının mutlaka bir izahı olsa gerek. Toplum tepkili, zihinler karışık. O halde politikanın mimarları, kamuoyunu ayrıntılı şekilde aydınlatmalı, güven vermeli, umutlandırmalıdır. Buna fazlasıyla ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.


 
Tayyar daha önce de hayat pahalılığına karşı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinin arttırılması önerisi sonrası da “Fahiş fiyatla mücadele önemli, geliri arttırmak daha önemli.” demişti.
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