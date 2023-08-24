Faiz kararına dövizin tepkisi sert oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) 2023 Ağustos ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. Banka, yüzde 17,50 olan politika faizini piyasa beklentilerinin üstünde 750 baz puan artırarak, yüzde 25'e yükseltti.







Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL, 26,45 TL seviyesinde işlem görmeye başladı. Gün içi dolar kuru en yüksek 27,27 TL seviyesini test etmişti.





EURO DA DÜŞTÜ

Euro ise 28,89 TL seviyesine geriledi. Gün içi Euro kuru en yüksek 29,73 TL seviyesini görmüştü.

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MERKEZ BANKASI DOLAR KURU TAHMİNİ

Öte yandan Merkez Bankası Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketine göre, yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 28,46 TL iken, bu anket döneminde 29,82 TL olarak tahmin edilmişti.





12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 31,42 TL iken, bu anket döneminde 34,58 TL olarak gerçekleşmişti.

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