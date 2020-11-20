Faiz lobisini sevindiren haber!

Doların 8,57 TL'ye kadar tırmandığı dönemde faiz artışına yanaşmayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) elde avuçta döviz kalmayınca faiz artışına sarıldı.





TCMB haftalık swap (döviz-TL takası) işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 13,25'ten yüzde 15'e yükseltti.





Cuma günü itibarıyla vadesi gelmemiş haftalık dolar swaplarının toplamı 6,5 milyar dolara ulaşırken bunun 4,8 milyar dolarlık kısmı perşembe günü gerçekleştirildi. Bu işlemlerde perşembe günü uygulanan faiz yüzde 13,25 olmuştu.





FAİZ ARTIŞINA DEVAM





TCMB, 19 Kasım'da yeni başkan Naci Ağbal'ın ilk toplantısında 2 yılın en sert faiz artışını yaparken, sadeleşme adımı atmıştı.





TCMB politika faizini 475 baz puan artışla yüzde 15 seviyesine çıkarmış, tüm fonlamanın ise haftalık repodan yapılmasına karar vermişti.





Her fırsatta "Faizler daha da inecek." diyen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise faiz artışını şöyle geçiştirdi: "Gerekirse şu safhada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız."