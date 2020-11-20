Samanyolu Haber /Ekonomi / Faiz lobisini sevindiren haber! /20 Kasım 2020 12:25

Faiz lobisini sevindiren haber!

Dün haftalık repo faizini yüzde 10,25'ten yüzde 15'e çıkaran Merkez Bankası bugün de swap (döviz-TL takası) işlemlerinde TL faizini yüzde 15'e yükseltti.

SHABER3.COM

Doların 8,57 TL'ye kadar tırmandığı dönemde faiz artışına yanaşmayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) elde avuçta döviz kalmayınca faiz artışına sarıldı. 

TCMB haftalık swap (döviz-TL takası) işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 13,25'ten yüzde 15'e yükseltti.

Cuma günü itibarıyla vadesi gelmemiş haftalık dolar swaplarının toplamı 6,5 milyar dolara ulaşırken bunun 4,8 milyar dolarlık kısmı perşembe günü gerçekleştirildi. Bu işlemlerde perşembe günü uygulanan faiz yüzde 13,25 olmuştu.

FAİZ ARTIŞINA DEVAM

TCMB, 19 Kasım'da yeni başkan Naci Ağbal'ın ilk toplantısında 2 yılın en sert faiz artışını yaparken, sadeleşme adımı atmıştı.

TCMB politika faizini 475 baz puan artışla yüzde 15 seviyesine çıkarmış, tüm fonlamanın ise haftalık repodan yapılmasına karar vermişti. 

Her fırsatta "Faizler daha da inecek." diyen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise faiz artışını şöyle geçiştirdi: "Gerekirse şu safhada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız." 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Faiz lobisini sevindiren haber! Sonraki Haber >>

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Bu da çekici dehşeti

Bu da çekici dehşeti

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

İtalya'da yanardağ cehennemi yaşattı. Gökyüzünden lav yağdı

İtalya'da yanardağ cehennemi yaşattı. Gökyüzünden lav yağdı

Otobanda lastiği patlayan adam film gibi bir kazaya şahit oldu

Otobanda lastiği patlayan adam film gibi bir kazaya şahit oldu

Bir ambulans ekskavatöre arkadan çarptı

Bir ambulans ekskavatöre arkadan çarptı

Bir kazayı çeken drone başka bir kaza anını çekti

Bir kazayı çeken drone başka bir kaza anını çekti

Pembe Flamingoların muhteşem görüntüsü

Pembe Flamingoların muhteşem görüntüsü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:03:05