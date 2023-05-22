Faizde makas açılıyor; Türk Lirası’nda faiz yüzde 40’a ulaştı

AKP iktidarının reel ekonomik politikalarını terk etmesi sebebiyle Türk Lirası’ndan mevduat faizi ile politika faizi arasındaki makas açılmaya devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre TL mevduat faizlerinde uygulanan azami faiz oranları en son açıklanan mart ayı verilerine göre yüzde 40’ı buldu. Yılın ilk ayında yüzde 30 faiz getirisi sunan 1 yıl ve daha uzun vadeli TL mevduatta uygulanan azami faiz martta yüzde 40’a çıktı.





3 aya kadar vadeli TL mevduatlarda azami faiz oranı yüzde 39,5’e yükselirken, 1 aya kadar vadeli mevduatlarda faiz ise yüzde 38 seviyesinde.









3 aya kadar vadeli TL mevduatta ortalama faiz oranı ise 12 Mayıs haftasında yüzde 30,47’e kadar çıktı. 5 Mayıs haftasında faiz yüzde 29,05 olarak gerçekleşmişti.





12 Mayıs haftası verilerine göre ihtiyaç kredisinde uygulanan faiz oranı son iki ayda hızla yükselerek yüzde 34’ü aştı. Tüketici kredisinde faiz ise yüzde 30 sınırında bulunuyor. Politika faizi ise yüzde 8,5 seviyesinde.





EK DÖNÜŞÜM HEDEFİ ETKİLİ OLDU





Geçen hafta piyasa faizlerinde yaşanan yükselişte Merkez Bankası’nın getirdiği ek dönüşüm hedefi etkili oldu.





Menkul Kıymet Tesis Hakkında Tebliğ’de değişikliğe gidilerek TCMB, 26 Mayıs-28 Temmuz tarihleri arasında gerçek kişi döviz hesabından TL’ye ek yüzde 10’luk dönüşüm hedefini yakalayamayan bankalara eksik kalan kısım kadar menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirmişti.





Ayrıca, 28 Temmuz sonrası için de kademeli TL’ye geçiş düzenlemesi yapıldı. Buna göre, 28 Temmuz tarihi sonrasında gerçek kişiler için dövizden TL dönüşüm oranında yüzde 30’u yakalayamayan bankalar için yüzde 10 ek menkul kıymet tesisi yapılacak.





RAKAMLAR KAVCIOĞLU VE NEBATİ’Yİ YALANLIYOR





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Şahap Kavcıoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “piyasa faizleri, Merkez Bankası faizine yakınsıyor” şeklindeki ifadelerine rağmen mevduat faizleri ile politika faizi arasındaki makas açılmaya devam ediyor.