"Faizi düşüreceğim" dedi, dövizi yine patlattı

Dolmabahçe Ofisinde, DEİK Yönetim Kurulu Üyeleri toplantısında konuşan Erdoğan, "Bankalarımız ne kadar kâr etmiş bunu konuşuyor. Sen ne kadar yatırımcı kazandırdın bunu söylesene. Ne kadar yatırımcı var, ne kadar istihdam var bunu konuşmuyorlar. Bana yatırım, istihdam, üretim, ihracat lazım. Bu dördü yoksa hiçbir şey yok. Dünyaya bakalım faiz oranı ne? Japonya'da eksi, Avrupa 1-2, İsrail eksi,. Biz yüksek faizlerle övünüyoruz. Ve birçok şirketimizi batırmakla övünüyoruz. Ben bunlara karşıyım. Mücadelem devam edecek. Kim ne derse desin. İnanmıyorum. Yüksek faizle bir yere varamayız" ifadesini kullandı.







YİNE AYNI FAİZ/ENFLASYON TEORİSİ





Erdoğan daha sonra konuşmasında Türkiye'nin Merkez Bankası rezervlerini bitirmesine yol açan faiz/enflasyon teorisini tekrarladı:





"Kur istikrarı enflasyonla mücadelede oldukça önemli yer tutuyor. Domates, patates, leblebi çekirdek bunlarla mücadele ederiz derseniz bir yere varamazsınız. Asıl iş faizi düşürerek enflasyonu aşağı çekmektir. Faiz enflasyonla doğru orantılıdır. Ne kadar aşağı çekerseniz o da aşağı iner. Biz bunu yaşadık."







DÖVİZ FIRLADI





Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından döviz/TL cephesi haftanın son gününde %1.5'i aşan kayıplar yaşadı. Dolar/TL kuru 7.51 lirayı görürken Euro da tekrar kendini 9 TL'nin üzerine atarak 9.09 TL'ye kadar çıktı.