Faizin saat başı faturası belli oldu...

Yüksek enflasyona rağmen faizleri indirip faiz yükünü azaltacağını düşünen iktidarın faiz faturası giderek katlanıyor. Orta vadeli program hedeflerine göre, bu yıl faize her gün 520 milyon, her saat başı da 21.7 milyon lira ödeyen tüm kamu kurumları, seneye günde 691 milyon, her bir saatte de 28.8 milyon lira rantiyeye para aktarmak zorunda kalacak. Halktan toplanan paralar, her bir dakikada 479 bin lira, her bir saniyede de 8 bin lira faiz adı altında rantiyeye ödenecek.





GÜNLÜK 151 MİLYONDU









Devletin faize her bir günde ödediği para 151 milyon liraydı. Aynı tarihte faize saatte 6.3 milyon lira, dakikada 105 bin lira ve saniyede de bin 747 lira akıyordu. Günlük faiz ödemesi 2020'de 389 milyonu, bu yıl ise 520 milyon lirayı aştı. İlave borçlanma yapılmasa dahi devletin her gün ödeyeceği faiz faturası seneye 690 milyonu, 2023'te 834 milyonu ve 2024 yılında da 918 milyon lirayı aşacak. Faize saat başı ödenen para seneye 29 milyona, 2024'te 39 milyona dayanacak. Saniyelik faiz ödemesi seneye 8 bin liraya, 2024'te 11 bin liraya fırlayacak.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşmasında “Ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar” demişti. Erdoğan geçtiğimiz günlerde de “Faizi mutlaka düşürmemiz gerekir” diyerek Merkez Bankası'na mesaj vermişti.