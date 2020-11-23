Samanyolu Haber /Ekonomi / Faizler bir hafta tuttu... Döviz yine ralliye başladı /23 Kasım 2020 10:48

Faizler bir hafta tuttu... Döviz yine ralliye başladı

Geçen hafta son 1 ayın en düşük seviyesi olan 7.50'ye kadar çekilen dolar/TL yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar/TL 7.80'in üzerine çıkarken, euro/TL ise 9.20'nin üzerinde.

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Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında haftaya değer kaybıyla başladı. Geçtiğimiz hafta faiz artışı kararının da desteğiyle 7.5065 ile son 1 ayın en düşük seviyelerine kadar çekilen dolar/TL, bu haftanın ilk işlem gününde 7.80'e kadar yükseldi. Euro/TL'de de 9.26 seviyesinde işlem görüyor.

Yeni haftada altın fiyatlarında da yine yükseliş var. Gram altın 468 TL'den işlem görüyor.

Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı ve hukuk reformundan vazgeçildiği izlenimi oluşturan sözlerinin piyasalardaki bozulmada etkili olduğu düşünülüyor.
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