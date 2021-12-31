Faizler uçtu

Merkez Bankası’nın (MB) eylül ayından bu yana yaptığı 500 baz puanlık indirim kağıt üzerinde kalmaya devam ediyor. Bankalarda TL mevduat faizleri yüzde 26’ya kadar çıkarırken, ticari kredi faizleri yüzde 46 seviyelerini gördü.

Bankacılık kaynakları MB’nin yüzde 14’lük politika faizine rağmen bankalarda oluşan faiz oranlarını şu nedenlere bağlıyor:





Dünya’nın aktardığına göre kur korumalı TL mevduat ürününde en fazla yüzde 17 faiz verilmesi kararlaştırılsa da bankalarda bu alanda da manzara biraz farklı.





Geçen haftalarda piyasadaki TL sıkışıklığı ve yılsonu bilanço kapama adımları nedeniyle yüzde 18-19 seviyelerine çıkan TL mevduat faizi yılın son haftasında ise yüzde 20-26 seviyelerine yükseldi.





Kamu bankaları ise mevduat yarışında biraz geride kalmış gibi görünüyor. Bankacılık kaynakları kamu bankalarının en fazla yüzde 17,5-19 seviyelerinde TL mevduat faizi verebildiğini yüzde 20’nin üzerine çıkan özel bankaların kamudan mevduat transfer ettiğini de belirtti. Milyon lira üzeri mevduatta ise yarış daha kızışmış durumda.





Ticari müşterilerde rotatif kredilerde yüzde 46 faiz oranını gördüğünü belirten bankacılık kaynakları yüzde 30’un altında ise ticari kredi faizi görmenin zor olduğunu belirtiyor.





Bir diğer kaynağın verdiği bilgiye göre kamu bankaları da yüzde 14,8 seviyesindeki TLREF’i baz alarak vadeye göre TLREF artı 2’den başlayan oranlarla ticari kredi kullandırıyor. Bankacılık uzmanı, rotatif kredide ise yüzde 17,5 seviyesinin de kamu bankalarından alınabilen en düşük seviye olduğu kaydediyor.