Fakıbaba, Erdogan'ın Çelebi planını bozdu





"Vekil pazarlıklarıyla boş olan RTÜK üyeliği; Mehmet Ali Çelebi’nin Ak Parti’ye katılımıyla İyi Parti’den Ak Partiye geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de 3 aydır boş olan üyelik için seçim yazısını “gönül rahatlığıyla” artık TBMM’ye gönderebilir!"









PLANLAR BOZULDU

"Fakıbaba’nın AKP’den istifasıyla birlikte boş olan RTÜK Üyeliği İyi Parti’ye geçer."









Milletvekili seçildiği CHP'den ayrıldıktan sonra geçtiği Memleket Partisi’nden de istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz hafta AKP'ye katıldığını açıklamıştı. Çelebi'nin AKP’ye geçişi sonrası Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) boşalan bir üyelik İYİ Parti’den yeniden AKP’ye geçmişti.AKP’li RTÜK üyesi Taha Yücel, yaklaşık 3 ay önce ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı olmuş ve üyelikten istifa etmişti. O dönemde Meclis aritmetiğine göre, RTÜK üyeliği AKP’ye düşüyordu. Ancak o süreçte İsmail Koncuk, İYİ Parti’ye katıldı ve üyelik kontenjanı İYİ Parti ye geçti.Ahmet Eşref Fakıbaba AKP’den ve milletvekilliğinden istifa etti!Ahmet Eşref Fakıbaba AKP’den ve milletvekilliğinden istifa etti!Çelebi’nin AKP’ye katılım kararıyla, RTÜK kontenjanı yeniden AKP’ye geçmiş oldu. İlhan Taşçı Çelebi'nin AKP'ye katılması sonrası kontenjanın İYİ Parti'ye geçtiğini ve bu nedenle RTÜK başkanının üç aydır dosyayı Meclis'e göndermedeğini yazmıştı. Taşçı şu ifadeleri kullanmıştı:Ancak AKP'li Ahmet Eşref Fakıbaba, sabah saatlerinde hem partisinden hem de milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. Fakıbaba'nın istifa etmesiyle üyelik yeniden İYİ Parti'ye döndü.Aylardır yazıyı Meclis'e göndermiyordu: Çelebi'nin AKP'ye geçmesi RTÜK'ün boş üyeliğini de etkilediAylardır yazıyı Meclis'e göndermiyordu: Çelebi'nin AKP'ye geçmesi RTÜK'ün boş üyeliğini de etkilediÖzgür Özel açtı ağzını yumdu gözünü: 'RTÜK üyeliği için silah arkadaşlarını satan birinin...'Özgür Özel açtı ağzını yumdu gözünü: 'RTÜK üyeliği için silah arkadaşlarını satan birinin...'RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla üyeliğin yeniden İYİ Parti'ye geçtiğini duyurdu. Taşçı şunları söyledi: