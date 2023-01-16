Fakıbaba anlattı: AKP'den neden ayrıldı?

İsmail Küçükkaya Halk TV'de yayınlanan "Yeni Bir Sabah" programında Şenyaşar ailesini konuk etti.







Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar ile saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar, katliama ilişkin açılan davanın yarın Malatya’da yapılacak ilk duruşması için adalet çağrısı yaptı.





İddianamede adı geçen ve dönemin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AKP eski milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba programa telefonla bağlandı.





"AKP'DEN AYRILMA SEBEBİM"

O dönem Şenyaşar ailesine yönelik saldırıya 'terör' dediği için, "Keşke öyle bir ifadede bulunmasaydım" sözleriyle gündeme gelen Fakıbaba, o güne ilişkin canlı yayında şöyle konuştu:





Sadece Yıldız ailesinden bir kişi kaybedildi diye bakan olarak hastaneye geldim. Şenyaşar ailesinden ölüm vakası olduğunu bilmiyordum bana terör olayı olarak anlatıldı. Ben de anlatılana göre terör olayı olmuş dedim. Daha sonra kendim terör olayı olmadığını zaten genel merkeze bildirdim. Bunun üzerine her iki tarafa da başsağlığı dilenmesi gerektiğini ilettim. Sayın cumhurbaşkanı geldiğinde her iki aileye de başsağlığı diledi. Söylentileri duyduktan ve o videoyu gördükten sonra burada yapılması gereken şey iki aileye başsağlığı dilenmesi gerekir dedim. Genel merkeze ilettim.





Genel merkeze iletmekle kalmadım en üste kadar bana göre bunun terör olayı olmadığını anlatmaya çalıştım. Belki de AKP'den ayrılmamın en önemli nedenlerinden bir budur.





İddianamede de adım geçiyor. Doğru gördüklerim neyse ailenin onu söyleyeceğime emin olsun. Kanı suyla yıkamak lazım. Yarın öbür gün bağımsız yargı gelecektir."





"BİLSEYDİM HASTANEDEN AYRILMAZDIM"

Dönemin Urfa Valisi Abdullah Erin'e ilişkin de konuşan Fakıbaba, " Sayın vali o gün ambulansın önünde göğsünü açmış 'bir şey yapacaksanız önce bana yapacaksınız' demiş. O arkadaşım göğsünü germemiş olsaydı daha kötü işler olabilirdi denildiğini biliyordum. Ben o hastaneye geldim ayrılıncaya kadar da içerde nelerin olduğunu görmedim ve bilmiyorum. Eğer bilmiş olsaydım ayrılmazdım. Adalete inanacağız ve güveneceğiz. Yargı çalışacak allahın izniyle suçlu kimse belli olacak. Barış lazım, sevgi lazım, kardeşlik lazım. Bence bu işi büyütmeyelim. Aracılar geldiğini de biliyorum kabul edin lütfen. İki aileden de çok değerli insanlar var" ifadelerini kullandı.











