Samanyolu Haber /Politika / Fakıbaba kendisini tehdit eden kişinin adını açıkladı! /04 Kasım 2022 13:12

Fakıbaba kendisini tehdit eden kişinin adını açıkladı!

AKP’den istifa ederek İYİ Parti’ye katılan eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba kendisini tehdit eden kişinin Orhan Yıldız olduğunu söyledi.

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AKP’den istifa eden eski bakan ve milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba 20 Ekim’de hem AKP’den hem de milletvekilliğinden istifa etmişti. Geçtiğimiz hafta ise Meral Akşener’in genel başkan olduğu İYİ Parti’ye katılmıştı.

İstifasının perde arkasına ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Ahmet Eşref Fakıbaba, soy ismi “Yıldız” olan bir kişi tarafından tehdit edildiğini açıklamıştı. Tehdit eden kişinin adını vermeyen Fakıbaba, daha önce de AKP’li vekil İbrahim Halil Yıldız ile aynı soyadını taşıyan kişilerce kaldığı misafirhanenin önünde hakaretlere uğradığını anlattı.

T24’te Candan Yıldız’ın YouTube kanalına konuk olan Fakıbaba, kendisini tehdit eden kişinin Orhan Yıldız olduğunu söyledi.

Yıldız’ın “AKP’li vekil ile alakası var mı?” sorusuna Fakıbaba, “Yıldız ailesi ile ilgisi var demiyorum. Alakası da olmayabilir. Savcılığa biz bildirdik” diye cevap verdi.
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