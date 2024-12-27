Samanyolu Haber /Gündem / 'Fakir hayat en sağlıklı hayat' diyerek tepki çekmişti: Geri adım attı /27 Aralık 2024 22:28

'Fakir hayat en sağlıklı hayat' diyerek tepki çekmişti: Geri adım attı

Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam hakkında yaptığı yorumla kamuoyunun tepkisini çeken Oytun Erbaş, sosyal medya hesabından bir özür açıklaması yaptı. Asgari ücret için "Asgari ücret 50 olsa, 50 harcar insanlar” diyen Prof. Dr. Oytun Erbaş, geri adım attı. Erbaş “Hiçbir art niyet yok, Türk Halkı’ndan tüm kalbimle özür dilerim” dedi.

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Türkiye'de milyonlarca vatandaş asgari ücretle hayatını geçirmeye çalışıyor. Gözlerini asgari ücret zammına diken vatandaşlar yapılan yüzde 30'luk zam ile hayal kırıklığı yaşadı.

Vatandaş ekonomik sorunlarla boğuşurken açıklanan yüzde 30'luk zam tepkilerin odağı olmuşken Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan dikkat çekici bir çıkış gelmişti.

Asgari ücret hakkında “Kuru fasulye de protein, et de protein. Mütevazılığı öğrenmemiz gerekiyor. Asgari ücret 50 olsa, 50 harcar insanlar” diyen Prof. Dr. Oytun Erbaş’ın yorumu sosyal medyada gündem olmuştu.

Prof. Dr. Erbaş'tan özür açıklaması geldi.

"TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Erbaş sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"KAMUOYUNA ÖZÜR BİLGİLENDİRMESİ

Ben Dr. Oytun Erbaş, TV100-Buket Aydın Soruyor isimli programda yaptığım talihsiz açıklamalar tamamen samimiyetle yapılmıştır. İçerisinde hiçbir art niyet yoktur. Şahsım mütevazi bir yaşam sürdüğü için Türk Halkı’ımıza tavsiyelerde bulundum. Kamuoyunda yarattığım karmaşa, verdiğim rahatsızlık ve yanlış anlaşılma sebebiyle Türk Halkı’ndan tüm kalbimle özür dilerim. Saygılarımla,"
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