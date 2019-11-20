















Ekonomist İbrahim Kahveci, Türkiye'nin yaşlı ve fakir bir ülke olacağına dikkat çekiyor.





20 Kasım tarihli, Karar Gazetesi'ndeki yazısında, Kahveci, siyasetin bugün ekonominin önündeki kösteğe dönüştüğüne işaret ediyor.





Türkiye'nin çalışır nüfus oranının yüzde 67.84 olduğunu hatırlatan Kahveci, Türkiye nüfusunun giderek yaşlandığını da, "2010 yılında 65+ yaş üstü nüfus sayısı ve oranı 5 milyon 328 bin ila yüzde 7,23’teydi. 2018 yılında bu sayılar 7 milyon 186 bin ve yüzde 8,76’ya çıktı bile" verileriyle hatırlatıyor.





Ülkenin hızla yaşlandığının altını çizen Kahveci, "Arkadan yeni nüfus gelmediği gibi eğitim sistemimiz de değer üretici bir beşerî sermaye oluşturmuyor" uyarısında bulunuyor ve ekliyor:





"Bugün tartışmamız gereken mesele siyasetin ekonomide neden destek yerine köstek haline geldiğidir. Oysa ülkemiz bu günlerde dahil hızla büyüme ve gelişme göstermelidir.





Hatırlarsanız geçmiş dönem büyümesi hakkında ekonomik gelişme veya kalkınma olmadan yaptığımızı, sadece borçla şiştiğimizi söylemiştim. O nedenle bugün hem borç ödeme hem de büyümek zorundayız.





Ama toplumda bu yönde ne bir istek ne de bir gelecek kaygısı göremiyorum. Adeta bugünün şartlarına bakarak sanki gelecek yıllarda bu şekilde olacakmış gibi isteklerde bulunuyoruz.





Oysa şu noktayı hepimizin belleğimize kazıması gerekiyor. Aradan yıllar geçince fakir ve yaşlı bir ülke olacağız. Ve bu gelecek dönem öyle sanıldığı gibi uzak değil. Hatta yaşlı nüfus hareketi hızla artmaya başladı bile."