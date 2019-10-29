Samanyolu Haber /Spor / Falcao: Duyduklarıma çok üzülüyorum /29 Ekim 2019 20:05

Falcao: Duyduklarıma çok üzülüyorum

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Real Madrid karşılaşması dahil dört maçta forma giyemeyen Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao’dan açıklama geldi.

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Falcao, sarı-kırmızılı takımın formasını giyemediği için büyük bir üzüntü duyduğunu söyledi.Falcao’nun açıklamaları Beyaz TV'de Derin Futbol adlı programda yayınlandı. 

Bir an önce sahalara dönmek istediğini belirten Falcao, "Copa America'ya gittim daha sonra tatil yapıp Monaco'ya geldim. Transfer sürecinde tavır koymak için ciddi bir süre takımla çalışmadım, transfer sürecinde otelde kaldım. Türkiye'ye inişimde taraftar sevgisi nedeniyle bir an önce oynamak istedim. Üst üste yüklemeler yapınca sakatlandım” dedi.

Tam hazır olmadan Kasımpaşa, Brugge ve Fenerbahçe maçlarında oynadığını söyleyen Falcao, şöyle devam etti:

“Aşil tendonumda Madrid'de tedavi olup iğne vuruldum, Monaco'da aşil tendonumla ilgili sıkıntı olmamıştı. Çok zorlasam derbide oynayabilirdim ama insan vücudunu en iyisi kendisi bilir. Bir an önce hazır olmayı ve sahada olmayı istiyorum. Bunu en çok ben istiyorum, çok üzülüyorum. Rizespor maçında kadroda olacağım.”
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