İspanyol Libero Dergisi'ne konuşan Falcao, kariyerinde en keyif aldığı yılları Portekiz ve İspanya'da yaşadığını belirterek futbolu asıl yönetenlerin futbolcular değil yöneticiler olduğunu belirtti.







"HER OYNADIĞIM YERDE TATMİN OLMADIM"





Oynadığı her takımdan keyif alamadığını dile getiren Falcao, "Oynadığım her yerde keyif almaya çalıştım. Mesleğimi yaparken her yerde tam olarak tatmin olmasam da her aşamada keyif almaya çalıştım. Kariyerimin en güzel yılları hem Porto, hem de Atletico Madrid'de oldu. Orada elde ettiklerim beni çok gururlandırdı."dedi.





"FUTBOLCULAR KENDİ KADERİNİ BELİRLEYEMİYOR"





Futbolcuların kariyer planlarını kendilerinin yapmadığını dile getiren Kolombiyalı yıldız, "Günümüz futbolunda futbolcular kendi kaderini belirleyemiyor. Bazen insanlar neden bazı takımlara gitmediğimi sorduğunda gülüyorum. Futbolcu nereye gideceğine tek başına karar veriyormuş gibi her zaman istenen seçenekler olmuyor. Buna şöyle örnek vereyim, bazı gazetecilere diyorum ki 'Neden CNN'de veya ESPN'de çalışmıyorsun. Futbolda olduğu gibi gidip en büyük kurumlarda çalışsana.' Bahsettiğim durum bu. İstemediğim durumları defalarca yaşadım. Bazen bir yere gitmek istiyorsun ama işin sonunda başka bir yere gitmek zorunda kalıyorsun." ifadelerini kullandı.





"ASIL TEHLİKE FUTBOLU YÖNETENLER"





Piyasanın yönetenler tarafından belirlendiğini dile getiren 35 yaşındaki futbolcu, "İnsanların inandırılmaya çalışıldığı şey futbolun içindeki en tehlikeli şeyin futbolcular olduğu ama gerçekte asıl tehlikeli olan futbolu yöneten insanların kendisi. Futbol borsa gibidir, piyasada olanlar hakkında insanlara yalan söylemekten sorumludurlar. Gerçekte olanlar tabii ki farklı." açıklamalarını yaptı.





Falcao, kariyerinin sonrasına yönelik sorulan soruya ise, "Belki bir iş adamı olurum ama futbolun içinde değil. Hem de ülkem Kolombiya'da neden olmasın" ifadeleri ile yanıtladı.



