Samanyolu Haber /Gündem / Falco'yu Bilal'e yaranmak için sakatladılar: Galatasaray taraftarı bunu tartışıyor /28 Ekim 2019 12:08

Falco'yu Bilal'e yaranmak için sakatladılar: Galatasaray taraftarı bunu tartışıyor

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan transfer ettiği Rademel Falcao, 1 Ekim'de oynanan PSG maçından sonra 'sakatlık' gerekçesiyle bir daha forma giyemedi. Sakatlığına ilişkin kulüp tarafından hiçbir resmi bilgi paylaşımı yapılmayan Falcao'nun sakatlanma nedeni taraftarlar arasında büyük merak konusu. Bir yandan tartışmalar sürerken, Falcao'nun sakatlanma nedeninin Bilal Erdoğan ve düzenlediği festival olduğu ortaya çıktı.

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Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği yıldız futbolcu Rademel Falcao, 1 Ekim'de oynanan PSG maçından sonra bir daha forma yüzü göremedi.

PSG maçında sakatlanmayan ve maçı tamamlayan Falcao, aynı hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçının kadrosundan çıkarılınca taraftarlar oldukça şaşırmıştı.

Ancak Falcao sadece Gençlerbirliği maçını değil, sonrasındaki haftalarda oynanan maçları da yine sakatlık gerekçesiyle kaçırdı.

Galatasaray kulübünden sakatlığın gerekçesine ilişkin hiçbir açıklama yapılmazken, sakatlığın nedeninin  AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu olan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın 3-6 Ekim tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği Etnospor festivali olduğu anlaşıldı.

Söz konusu festivali popüler hale getirmek için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ünlü isimlerine ok attırmak isteyen Bilal Erdoğan, bu kapsamda Falcao'yu da Galatasaray yöneticilerini devreye sokarak Atatürk Havalimanı'na getirtti.

Ancak güvenlik önlemi alınmaması nedeniyle Havalimanında kalabalık arasında kalan Falcao'nun bu sırada kısa bir şok geçirdiği ve ezilme tehlikesi atlattığı, yaşanan izdiham sırasında ise sakatlandığı iddia edildi.

İşte o anlardan bir kare:



GALATASARAYLI ESKİ YÖNETİCİDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

İki yıl boyunca Galatasaray Spor Kulübü Medya ve İletişim Direktörü olarak görev yapan İskender Baydar, 23 Ekim tarihinde yaptığı bir paylaşımda, Falcao'nun Etnospor Festivali'nde sakatlandığını belirten bir paylaşımda bulundu
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