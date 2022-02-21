Falyalı cinayetinde Söylemezler’in de olduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9, 12 ve 13 Şubat’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez’in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli ile 18 Şubat’ta gözaltına alınan Celal B. ve Metin S’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.







Zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.





Girne Çatalköy mevkiinde 8 Şubat’ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’ne nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.





Cinayetle ilgili 14 Şubat’ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre yakınındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı.





Sedat Peker, Falyalı’yı, Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’la birlikte kokain ticareti yapmakla suçlamıştı.