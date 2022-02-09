Samanyolu Haber /Gündem / Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da sıcak gelişme /09 Şubat 2022 22:19

Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da sıcak gelişme

Kıbrıs'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı cinayetiyle ilgili İstanbul'da 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhaneci Halil Falyalı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından uğradı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

KKTC polisi tarafından gece boyunca gerçekleştirilen operasyonda Ö.T. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınarak sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılmıştı. Falyalı ve beraberindeki Murat Demirtaş'a yönelik saldırıda aracın sahibi olduğu belirlenen Ö.T. hakkında 2 günlük tutukluluk kararı verilmişti.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

08.02.2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy'de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır.
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