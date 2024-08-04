Samanyolu Haber /Gündem / 'Falyalı’nın ortağı olduğu' haberlerine erişim engeli getirtti /04 Ağustos 2024 00:31

'Falyalı’nın ortağı olduğu' haberlerine erişim engeli getirtti

Türkiye’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, hakkında çıkan öldürülen organize suç örgütü lideri Halil Falyalı'nın ortağı olduğu ile ilgili haberlere erişim engeli getirtti.

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Bold Medya'da yer alan habere göre kamuoyunda daha önce mafya lideri Halil Falyalı ile yaptığı işlerle gündeme gelen Türkiye’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, hakkındaki içerikleri mahkeme kararıyla kaldırttı.

İTİBARININ ZEDELENDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Serim’in avukatı Muhammed Kerim Karadağ’ın, haberlerin Serim’in itibarını ve kişilik haklarının zedelediği iddiasıyla yaptığı başvuruyu değerlendiren İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, onlarca içeriğin yayından kaldırılmasına karar verdi.

Hakimlik, kararın gerekçesinde yayınların eleştiri sınırlarını aştığını ve toplumdaki güven duygusunu sarsacağını savundu.

FALYALI İLE ORTAK OLDUĞU BELGELERİYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Erişim engeli verilen haberler, Yasin Ekrem Serim’in öldürülen kumarhane patronu ve mafya lideri Halil Falyalı ile kurduğu ortak şirketi anlatıyordu. Haberlerde, kurulan şirkete ait belgelere de yer veriliyordu.
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