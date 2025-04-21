'Falyalı'dan rüşvet' iddialarına Süleyman Soylu ve Fahrettin Altun'dan ilk cevap

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak Cemil Önal'ın ortaya attığı iddialara sert bir dille yanıt verdi.





İLK KEZ YANIT VERDİ

Süleyman Soylu, Cemil Önal’ın kendisi hakkında söylediği “Davaların kapatılması için 20 milyon dolar aldı” iddiası hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Çürümüşlüğünüzü, yolsuzluğunuzu iftira çamurlarıyla üzerimize sıçratamazsınız. Namusumuzu yolda bulmadık” dedi.





O RÖPORTAJ GÜNDEM OLMUŞTU

Gazeteci Ayşemden Akın’ın, Halil Falyalı’nın finans müdürü ve cinayet şüphelisi Cemil Önal ile yaptığı röportaj gündem olmaya devam ediyor.





Ayşemden Akın, Halil Falyalı'nın finans müdürü olan Cemal Önal'la ilgili "Cemil Önal, Falyalı'nın sağ kolu gibiydi. Onun imparatorluğunu nasıl kurduğunu, para trafiğini ve kimlerle ilişkileri olduğunu en iyi bilen kişilerden biri. Dolayısıyla, Amerikan istihbaratının onu koruma altına alması, çok önemli bilgilere sahip olduğuna işaret ediyor" dedi.





FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Cemil Önal’ın iddialarına dün İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan bir açıklama gelmişti:





“Tüm uyarılarımıza ve dezenformasyonlarını açık gerçeklerle çürütmemize rağmen bazı CHP’li siyasetçilerin, hakikatle bağdaşmayan, mesnetsiz ve çirkin iddiaları ısrarla dillendirmeleri siyasi tükenmişliklerinin ve çaresizliklerinin açık bir göstergesidir. Bu şahıslar, iftiraları ayyuka çıkmasına rağmen kamuoyundan özür dilemek yerine yalan bataklığına daha da çekilmektedirler.





Bu sorumsuz tavır, doğrudan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde vatanımız için büyük bir özveriyle çalışan bakanlarımızı ve ülkemizin kıymetli isimlerini hedef almakta; kamuoyunu yalan ve iftiralarla yönlendirme gayesi taşımaktadır. Aziz milletimiz, bu kirli algı operasyonlarının da sistematik dezenformasyon girişimlerinin de farkındadır. Bu millet; kimin samimiyetle hizmet ettiğini, kimin iftira ve karalama siyasetinde boğulduğunu çok iyi bilmektedir.





Biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda, ifsada değil inşaya, yıkıma değil yapıya odaklanan anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hiçbir karalama kampanyası bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Bu iftiraları dillendirenleri kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçmeye ve açık bir şekilde kamuoyundan özür dilemeye davet ediyoruz.”







