Samanyolu Haber /Ekonomi / Farkında mısınız? Dolar ve euro kuru her gün bir lira artıyor /17 Aralık 2021 08:44

Farkında mısınız? Dolar ve euro kuru her gün bir lira artıyor

Merkez Bankası kararı sonrası döviz kurlarında yeni zirve: Dolar, 15,74, euro 17,84 lirayı gördü. 17 Aralık cuma gününe ise dolar 15,71 euro ise 17,81 liradan başladı.

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Haftanın son iş gününde oklar yukarı doğru. Dolar 15.71 lira ile başlarken euro ise 17,81 liradan açılışı yaptı.


Saat (TSİ ile) 08:32'de dolar 15,70 euro ise 17,83 liradan işlem gördü.

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Merkez Bankası'nın faiz kararını açıkladığı sırada 15,21 olan dolar kuru, 15,74 lira seviyesine yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Euro ise rekorunu 17,84 lira seviyesine taşıdı.

Dolar/TL 16 Aralık sabah saatlerinde 15,28 lira, euro da 17,27 lira seviyesiyle rekor tazelemişti.

Döviz kurlarında gelen ilk tepkinin ardından saat 15.07 itibariyle dolar 15,47, euro ise 17,50 seviyesinden fiyatlanıyor.

Akşam saatlerinde kurlarda yükseliş hızlanırken, saat 17.45 sıralarında dolar 15,74, euro 17,84 lirayı gördü.



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