'Fark'lı anket: 'Erdoğan muhtemel rakibinden 10 puan geride' idiası

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, yılın ilk kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.





Araştırma, 3 - 7 Ocak 2025'te 81 ilde 2 bin 100 kişiyle görüşülerek hazırlandı.





'Türkiye Siyaset Araştırması'nın öne çıkan sonuçları şöyle:





'Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?' sorusuna verilen yanıtlar 'kararsızlar dağıtılmadan' şöyle çıkıyor:





AKP: Yüzde 24.9 - CHP: Yüzde 24.5 - DEM Parti: 7.6 - MHP: Yüzde 6.7 - İYİ Parti: Yüzde 2.9





Araştırmaya göre kararsızlar dağıtıldıktan sonraki tablo da şöyle:





AKPi: Yüzde 31.4 - CHP: Yüzde 30.9 - MHP: Yüzde 8.4 - DEM Parti: Yüzde 9.5 - İYİ Parti: Yüzde 3.6





"Sizce Türkiye iyi mi yoksa kötü mü yönetilmektedir?"





sorusuna katılımcıların yüzde 53,6'sı 'kötü', yüzde 24,1'e 'iyi' yanıtı veriyor.





'Ne iyi ne kötü yönetiliyor' diyenlerin oranı da yüzde 21.1





"Türkiye’nin acilen çözülmesi gereken en önemli sorunları nelerdir?"

sorusunda ilk sırada ekonomik sorunlar.





Yüzde 85.7'si 'ekonomik kriz, enflasyon, geçim sıkıntısı' yanıtı veriyor.





İkinci sırada yüzde 13.8 oranıyla 'hukuk sistemindeki sorunlar' yer alıyor.





Eğitim sistemindeki sorunlar ise yüzde 10.2 ile üçüncü sırada.





Araştırmada, katılımcılara "Sizce Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözer?" sorusu da yöneltildi.





Yüzde 27,6'sı AKP, yüzde 20.7'si CHP yanıtını veriyor.





Araştırmaya göre, 'Hiçbiri' diyenlerin orası ise yüzde 31,4.





"Genel olarak düşündüğünüzde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı başarılı mı, yoksa başarısız mı buluyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlar ise birbirine çok yakın.





Yüzde 38.1'i 'başarısız' derken, yüzde 38.7'si başarılı bulunuyor.





"Önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak olsa Recep Tayyip Erdoğan’a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle:





'Recep Tayyip Erdoğan' diyenler yüzde 37,1





'Muhalefet Adayı' diyenler ise yüzde 47,5





Kararsızların oranı yüzde 9,4 olurken, yüzde 6'sı ise 'oy kullanmam' diyor.





"Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın oy oranını arttırdığını düşünüyor musunuz?" sorusuna verilen yanıtlar şu şekilde:





Yüzde 51.1 - Evet, Suriye’deki gelişmeler iktidarın oy oranını arttırmıştır





Yüzde 41.5 - Hayır, iktidarın oy oranında bir artış gözlemlemiyorum





Araştırmaya katılanlara belediyelere kayyım atanması da soruldu.





"Muhalefet partilerinin yönettiği belediyelere kayyum atanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yüzde 55.3'ü 'Yanlış buluyorum', yüzde 34.9'u ise "Doğru buluyorum" diye cevapladı.





"31 Mart yerel seçimlerinde pek çok yeni belediye kazanan CHP’li belediye başkanlarının genel olarak başarılı mı, yoksa başarısız mı olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine yüzde 46'sı "Başarılı", yüzde 35,4'ü "Başarısız" yanıtı verdi.





"CHP’li belediyelere haciz" uygulamasını da yüzde 57'si 'yanlış' yüzde 33'ü ise 'doğru' bulduğunu söyledi.





Araştırmaya katılanların "MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a yönelik çağrılarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna verdiği cevaplar şöyle:





Yüzde 59.7 - Yanlış buluyorum desteklemiyorum





Yüzde 26.3 - Doğru buluyorum, destekliyorum





Yüzde 7.5 - Bahçeli’nin açıklamalarından haberdar değilim





Yüzde 6.5 - Cevap yok