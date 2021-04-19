Avrupa`nın farklı ülkelerinden 7 diyalog kurumunun ortaklaşa organize ettiği Diyalog Atölyesi bir kez daha toplandı. Nisan ayındaki toplantıya, Roma Katolik Üniversitesi`nden (LUMSA) Prof. Francesco Zannini konuk oldu.







Prof. Zannini, Hizmet Hareketi üzerine çeşitli araştırma ve makaleleri tanınıyor. Zannini ayrıca yakın bir zamanda Fethullah Gülen Hocaefendi ve Hizmet Hareketi üzerine ‘Muhammed Fethullah Gülen. Un Uomo, Una Visione, Un Movimento’ isimli kapsamlı bir kitap da kaleme aldı.





11 nisanda yapılan ‘İslam ve Batı/ Hizmet Hareketi Örneği’ başlığıyla toplanan Diyalog Atölyesi’nin moderatörlüğünü Cenap Aydın yaptı. Prof. Zannini sunumunda, Hizmet Hareketi ve hareketin siyasal İslama tepkisi, Hizmet`in kadın haklarına yaklaşımı, Hizmet`in dünyadaki çatışmaların çözümüne yönelik katkıları, Hizmet`te diyalog, aktivizm, eğitim ve insan hakları gibi birbirinden dikkat çekici başlıkları ele aldı.





“BİR ARAYA GELİP İYİ BİR DÜNYA KURABİLİRİZ”





Müslüman olmamasına karşın Fehtullah Gülen Hocaefendi’nin kitaplarını okurken manevi bir zenginliğe eriştiğini hissettiğini belirten Zannini, Altın Nesil kavramı üzerine dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Zannini “Medeniyetleri kuracak bir Altın Nesilden bahsediyor, bu nesiller geleceğin dünyasını kuracaklardır. Moderniteye uygun, tarih bilince ile donanmış elit bir neslin içsel dönüşümüne dayanacaktır. Bu şekilde bir araya gelip iyi bir dünya kurabiliriz” dedi.





Farklı bir bakış açısından Hizmet Hareketi: Bir araya gelip iyi bir dünya kurabiliriz 2

ALTIN NESİL





Hocaefendi’nin bu çerçevede eğitime, akla, tecrübeye, vicdana ,ilhama eşit önem verecek bir nesilden bahsettiği vurgulayan Prof. Zannini, “Bu doğum sancılı da olsa, dünyanın yeniden doğuşu gerçekleşecektir ve Altın Nesil sadece Müslümanlara mahsus değildir. Tüm insanlığın kahramanları olacaktır. Yeni bir nesle ümit bağlamalıyız. Peygamber izinde bir nesil olacaktır. Sosyal ve manevi lider olacaktır bu nesil. Düşünen, şevkle dolan, manevi değerlerini ihmal etmeyen bir nesil gelecektir” ifadelerini kullandı.





“DİNLER BİR SENFONİ GİBİDİR, BİRLİKTE ÇALIŞMALIDIR”





Diyalogun altını ısrarla çizen Zannini, “Gülen’in felsefesinde, vizyonunda bilimin dinden ayrılmadığı bir yaklaşımla dünyadaki kötülükler yenilebilir. Kültürlerarası diyalog çok öne çıkıyor. Dinler bir senfoni gibidir, birlikte çalışmalıdır, farklılıklar zenginliktir. Küresel köyde birlikte çalışmak zorundayız. Merhamet sayesinde bir şefkat senfonisi vardır yeryüzünde, bunu hissetmeyen insan ne kadar talihsizdir. Zulme ne kadar başvurursa o kadar yüzkarası olur” dedi.





Zannini’nin altını çizdiği konulardan biri de İslam ve terörizmdi. 11 Eylül saldırılarının ardından Hocaefendi’nin “Terör hiç bir şekilde din uğruna kullanılamaz. Müslüman terörist, terörist de Müslüman olamaz” dediğini hatırlatan Prof. Francesco Zannini “Gerçek bir Müslüman ancak barışın, iyiliğin ve refahın sembolü olabilir. Köktendinci, şiddete meyilli kendi dindaşını bile düşman gören bir anlayış var” dedi. Bu anlayışlarla Hizmet Hareketini karşılaştırarak “Hizmet Hareketi gibi uzlaşmaya ve evrensel değerlere açık, bireyin ahlakına önem veren modernist anlayışlar da var” ifadesini kullandı.





Zannini konuşmasında “Gerçek Müslümanlar olalım! Fethullah Gülen’in öğretilerini hatırlamalıyız! Dini kullanmak isteyen otoritelere izin vermemeliyiz, manevi ve sosyal alanlarda birlikte çalışmamız gerekiyor” dedi.







