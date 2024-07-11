Farklı yönleriyle 'Hicret' okurlarıyla buluştu

Kitapta önce çıkan başlıklar şu şekilde:





- Allah Resulü ve ashabının hicret öncesi ve sonrasında karşılaştıkları zorluklar ve bu zorlukları nasıl aştıkları





Selman Koç'un kaleme aldığı "Farklı Yönleriyle Hicret" kitabı, okuyucularla buluşuyor. Bu eser, Allah Resulü ve ashabının yaşadığı hicret olayının sadece tarihi bir göç hareketi mi yoksa kıyamete kadar devam edecek bir sünnetullah mı olduğu sorusuna ışık tutuyor."Hicret" kitabı, Kur’an ve sünnet çerçevesinde hicretin derin anlamını keşfetmeye davet ediyor. Allah Resulü ve ashabının hicret sürecinde karşılaştıkları itikadi, sosyal, kültürel ve iktisadi problemleri nasıl çözdüklerini, yeni topluma entegrasyonlarını ve asimilasyona karşı aldıkları tedbirleri ayrıntılarıyla ele alıyor.Selman Koç, hicretin ferdi, psikolojik ve sosyolojik kanun ve prensiplerini derinlemesine incelerken, hicretin sadece tarihi bir vaka olmadığını, her dönemde Müslümanlara rehberlik edecek evrensel ilkelere sahip olduğunu gözler önüne seriyor.- Yeni topluma entegrasyon sürecinde alınan tedbirler ve asimilasyona karşı yapılan çalışmalar- Hicretin günümüz Müslüman toplumları için ne ifade ettiği- Kur’an ve sünnet çerçevesinde hicretin evrensel ilkeleri ve bu ilkelerin günümüzdeki uygulanabilirliğiSelman Koç'un "Hicret" kitabı, aşağıdaki linkte okuyucularla buluşuyor.