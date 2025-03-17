'Farklılıklarımıza rağmen Ramazan atmosferinde insan olma ortak paydasında buluşuyoruz'

















































Frohsinn Bildungszentrum ve Rumi Augsburg e.V işbirliği ile birlikte ortak düzenlenen iftar programı DIPA Derneği salonunda gerçekleştirildi. Yaklaşık 120 davetlinin katıldığı etkinliğe, siyaset, akademi, eğitim, iş dünyası ve kilise temsilcileri ilgi gösterdi. Program, DIPA Dialog Partner Augsburg Derneği Başkanı Mehmet Badal Bey'in yaptığı açılış konuşması ile başladı. Badal konuşmasında derneğin kuruluş amacı ve faaliyetlerinden bahsederek günümüzde toplumların birbirini anlayan ve dinleyen fertlere ihtiyacı olduğuna atıf yaptı. Bilhassa ön yargıları kırma ve birlikte huzur içerisinde yaşama atmosferleri oluşturma gayretinde olduklarını ifade eden Badal, dinler ve kültürlerarası diyalog ve Almanya'ya yeni gelenlerin entegrasyonuna da özellikle katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Badal konuşmasında ayrıca, geçtiğimiz aylarda ruhunun ufkuna yürüyen Fethullah Gülen Hocaefendi'nin öğretilerine özel önem verdiklerini vurguladı ve ''bu öğretilerle toplum ve kültürler arasındaki ayrışma ve düşmanlıkların önüne geçecek çözümler sunma gayreti içerisinde olacağız.'' dedi.İftar programında konuşan Katolik Kilisesinden Birgit Mair; "Bu akşam burada farklı dilleri konuşan, farklı kültürlere sahip insanlar olarak bir araya geldik. Bizleri daha adil, daha merhametli, daha yaşanılası bir dünya ortak hayali bir araya getirdi" diyerek sözlerine başladı. Mair konuşmasında şunları ifade etti: "Burada aynı masada oturuyor aynı ekmeği bölüşüyoruz, farklılıklarımız var ama bunlar bizleri ayrıştırmıyor tam tersine zenginleştiriyor. Allah katındaki değerimiz kökenimiz veya konuştuğumuz diller değil kalbimizdir. Kur'an'da da; 'Ey insanlar! Şüphesiz ki biz, sizleri bir erkek ve bir dişiden (Adem ile Havva'dan) yarattık. Birbirinizi tanımanız için de sizi milletler ve kabileler kıldık. Doğrusu Allah katında en üstün olanınız en takvalı olanınızdır' buyuruluyor. Şu anda dünyada savaşlar, açlık, sefaletler, çocuk ölümleri, yurtlarından edilmeler yaşanmakta. Allah'ın adaleti bizim üzerimizde ve O, dünyada adaletin tesis ve temini için bizlere sorumluluklar yüklüyor."SPD Stadtrat Dr Florian Freund ise yaptığı konuşmada; bu yıl hem Hristiyan hem de Müslüman dünyasında oruç döneminin aynı zamana denk gelmesini manidar bulduğunu ifade ederek, "Burada farklı dinlere inanıyor olsak da orucun iki dinde de ortak ve insanların kendisini bulma, dünya stresine ara verme, insanın içine dönme ihtiyacını gideren bir yanı var" dedi. Freund ayrıca; "Dinlerimiz farklı gibi görünebilir ama çok fazla ortak paydamız var. Buna rağmen insanoğlunun deri rengi, köken, cinsiyet gibi farklılıkları öne çıkararak ayrışmaya meyilli bir tarafı da var. Halbuki tüm bu farklılıkları bir kenara koyduğumuzda hepimiz insan olma ortak paydasında buluşuyoruz" şeklinde konuştu.İftar programında söz alan konuşmacılardan biri de SPD Stadträtin Sieglinde Wisniewski idi. Renkli kişiliği ile bilinen Wisniewski enfes yemekleri yapan kadınlara özellikle teşekkür ettiğini belirterek başladığı konuşmasında; ''bu grupta kadınların aktif roller üstlendiğini görmekten son derece mutluyum'' dedi. Augsburg'ta yüz elli farklı milletten insanın bir arada yaşadığını ifade eden Wisniewski, "Zaman zaman bu topluluklar aleyhine konuşanlar çıksa da ben 2000 yılından beri sizleri tanıyorum. Bugüne kadar ne Gülen Hareketi ne de Frohsinn derneği özelinde yanlış olan hiçbir şeyle karşılaşmadım. Aksine yaptığım çalışmalarda sizleri hep; farklı dinleri, farklı kültürleri birleştiren, gönül köprüleri kuran, Augsburg'un bir barış ve özgürlük şehri olarak kalmasına katkı saglayan insanlar olarak gördüm, görüyorum" dedi.İftar programı sonunda misafirlerin görüşlerine de ayrıca yer verildi. Augsburg Freiwiligezentrum Proje Koordinatörü Gabi Opas duygularını şu sözlerle ifade etti: "Yıllardır gerek özel gerek kurumsal iftar davetlerinize katılıyorum. Bu ortamlar beni etkiliyor ve eve dönerken çok güzel insanlarla çok keyifli ortamlarda bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu tarz çeşitlilik ve etkinliklerin toplumların inşası için önemli fırsatlar sunduğuna inanıyorum."Yeşiller Partisinden Stadträtin Dr. Pia Hartinger ise ilk defa burada bir iftar programına katıldığını ifade ederek duygularını şöyle dile getirdi: "Bu tür organizasyonları çok değerli buluyorum. Sadece kendi içinizde değil farklı gruplardan hatta farklı dinlerden insanları davet etmeniz çok ama çok daha anlamlı. Çünkü tüm bu farklılıkların aynı masada bir araya getirilmesi farklı olanı tanıma isteğimizi arttırıyor ve birbirimizi tanıma fırsatlarını bizlere sunuyor. Bu atmosfer şehrimizde birlikte ve barış içinde yaşamamıza katkı sağladığı için ise ayrıca önemli diye düşünüyor ve şehrimize olan katkıları için dernek yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum."Frohsin Bildungzentrum Augsburg e.V'nin okul ve ana okulları ile Augsburg için önemli bir kurumu olduğunu ifade eden SPD'li Stadtrat Benjamin Adam; "Birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi konusunda derneğinizin önemli katkıları var ve yaptığınız organizasyon ve çalışmalar ile şehir yönetiminin çok önemli bir parçası olduğunuzu ifade etmek istiyorum" dedi.Okunan ezanla birlikte oruç açma vaktinin ilan edildiği programda misafirlere enfes yemekler ve tatlılar ikram edildi. Kaligrafi sanatı ile yazılan misafir isimleri misafirlere takdim edildi. Ayrıca dernek bahçesinde kurulan ve Ramazan ayı boyunca açık olan geniş çaplı oyun çadırında misafir çocuklarına doyasıya eğlenme ve hoş vakit geçirme imkanı sunuluyor.