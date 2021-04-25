Samanyolu Haber /Gündem / Faruk Fatih Özer’in kız kardeşi de gözaltında /25 Nisan 2021 12:38

Faruk Fatih Özer’in kız kardeşi de gözaltında

Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı giderek artıyor. 2 milyar dolarla kayıplara karışan Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi de gözaltına alındı.

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Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer'in gözaltına alınmasının ardından bugün de kız kardeşi Serap Özer İstanbul ve Kocaeli Emniyeti'nin yaptığı ortak operasyonda Kocaeli'de yakalandı.

78 ŞÜPHELİNİN ARDINDAN 2 KİŞİ HAKKINDA DAHA GÖZALTI KARARI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şirketle irtibatları olduğu tespit edilen 78 şüphelinin ardından 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 69 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

AĞABEYİ VE KIZ KARDEŞİ GÖZALTINDA
Öte yandan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer dün gece Pendik'te saklandığı evde gözaltına alındı. Bu sabah saatlerinde de Özer'in yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi Serap Özer de İstanbul ve Kocaeli Emniyeti'nin yaptığı ortak operasyonda Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, Faruk Fatih Özer in de arasında bulunduğu firari 11 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
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