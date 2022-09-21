Samanyolu Haber /Gündem / Faruk Fatih Özer'in tutukluluk kararı onaylandı /21 Eylül 2022 13:00

Faruk Fatih Özer'in tutukluluk kararı onaylandı

Arnavutluk’taki Dıraç Temyiz Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in tutukluluğunun devamı kararını onayladı.

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Dıraç Temyiz Mahkemesinde bugün, Elbasan Asliye Mahkemesinin Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında verdiği tutukluluğun devamı kararı görüşüldü.

Özer'in avukatları, Elbasan Asliye Mahkemesinin 2 Eylül'de aldığı Özer'in tutukluluğunun devamı kararına itiraz etti.

Duruşmanın ardından Dıraç Temyiz Mahkemesi, Özer’in tutukluluğunun devamına hükmetti.

Hakim Floryan Kalaya, bu kararın 45 gün içerisinde Yargıtaya iletilebileceğini ifade etti.

Kırmızı bültenle aranan Özer 30 Ağustos’ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi 2 Eylül’de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti.

Bu karar 14 Eylül’de Özer'in avukatları tarafından temyize götürülmüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 19 Eylül'de Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Özer'in iadesi konusu ele alınmıştı.
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