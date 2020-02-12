86 kişinin yargılandığı Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik davada dosyası ayrılan işadamı Faruk Güllü’nün hakkında karar çıktı.





İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Güllüoğlu Baklavaları’nın sahibi Faruk Güllü’ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.





Mahkeme,tutuklu kaldığı yaklaşık 3,5 süreyi ve sağlık durumunu dikkate alarak Güllü'nün tahliyesine karar verdi.





Heyet, karar kesinleştiği takdirde Güllü’nün sahibi olduğu şirketlerde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atanması kararının kaldırılmasına da hükmetti.





İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez görülen duruşmaya tutuklu Güllü getirildi.





GİZLİ TANIĞIN KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI





Mahkeme başkanı bir önceki celsede gizli tanık olarak ifade veren “x347965219” mahlaslı tanık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tanık koruma tedbir kararının kaldırdığını okudu.





Bunun üzerine gizli tanık sıfatı kaldırılan “x347965219” mahlaslı Recep K. tanık olarak ifade verdi.





Mahkeme başkanı, tanık Recep K.’ye yapılan toplantılara Güllüoğlu marka baklavanın gelip gelmediği sorusunu yöneltti.





Recep K. de, “Mütevelli toplantıları her zaman yemeli içmeli olmuyordu. Arada baklava da ikram ediliyordu. Cemaat içerisinde olan kişilerin markaları genelde satın alınırdı. Cemaat aldığın kaşar peynirine kadar sağlık için bilgi paylaşılırdı zaten. Bakırköy’e yakın olduğu için baklavalar Güllü’den alınırdı, baklavaların başka yerden geldiği de olurdu. Baklavalara para ödenip ödenmediğini hatırlamıyorum.” şeklinde cevap verdi.





“BİRKAÇ DEFA TOPLANTILARA GİTTİK”





Avukat beyanlarının alınmasının ardından söz verilen Faruk Güllü ise, “Biz birkaç defa toplantılara gittik. Gediklibaba cemaatine de gittik. Biz orada mütevelli olarak değil, çağırıldığımız için gittik. İş adamları yardım etsin diye çağırıyorlardı. Biz de gidiyorduk.” dedi.





“ŞİRKETLERİMİ KAYYIMLA YÖNETEYİM Kİ BATMASIN”





Son sözü sorulan Güllü, “Böyle uzun mütalaa geleceğini bilmediğimiz için kısa bir şekilde savunma yaptım. 42 aydır tutuklu olduğumu göze alarak güzel bir karar vermenizi istiyorum. Şirketlerim kayyımla yönetiliyor, ben hemen şirketlerimi bana devredin demiyorum. Şirketlerimi kayyımla yöneteyim ki batmasın.” dedi.





8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI





Hükmünü açıklayan mahkeme, Faruk Güllü hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.





Heyet, Güllü’nün tutuklu kaldığı 3,5yıllık süreyi ve sanığın dosyaya yansıyan sağlık sorunlarını da dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verdi.





Mahkeme Güllü’nün sahibi olduğu şirketlerde TMSF’nin kayyım olarak atanması kararının kaldırılmasına karar verdi.

