Faruk Kaymakçı İngilizcesi!

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı Faruk Kaymakcı, İngilizce seviyesi ile "pes" dedirtti.





İsviçre'nin başşehri Cenevre'de Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin insan hakları ihlallerinin müzakere edildiği Birleşmiş Milletler (BM) Evrensel Periyodik İnceleme toplantısında Kaymakçı'nın önündeki İngilizce metni okumaya çalıştığı görüntüler, sosyal medyada alay konusu oldu.







Faruk Kaymakcı (soldan 2'nci) elindeki İngilizce metinde yer alan bir kelimeyi telaffuz edemedi.





Kaymakcı'nın hazır metni okumakta zorlandığı anların görüntülerini paylaşan sosyal medya kullanıcıları, Kaymakcı'nın İngilizcesinin işgal ettiği koltuklar için yetersiz olduğunu vurguladı.





İYİ YETİŞMİŞ DİPLOMATLAR İŞSİZ!





Bir sosyal medya kullanıcısı, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İngilizce bilmediği yetmezmiş gibi İngilizce yazan metni de okuyamıyor. Gel de bu Avrupa devletlerinden bize saygı göstermelerini bekle!" ifadelerini kullandı.





Bir başka kullanıcı ise, "İyi yetişmiş diplomatlar ya sürgünde ya hapiste ya da işsiz. AKP'ye yakın olmak artık tek ölçü." dedi.



