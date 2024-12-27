Samanyolu Haber /Gündem / Faş iddia: 'Erdoğan zengine dokundurtmadı, asgari ücret kararı ona ait!' /27 Aralık 2024 12:40

Faş iddia: 'Erdoğan zengine dokundurtmadı, asgari ücret kararı ona ait!'

Halk TV'de Gazeteci İbrahim Kahveci, AKP iktidarının kötü ekonomi yönetiminin politikasını dar gelirliye kestiğini söyledi. Kahveci, üst gelir dilimdekileriden Bakan Mehmet Şimşek'in vergi almak istediğini fakat AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın set çektiğini iddia etti.

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Halk TV'de Seda Selek'in sunudğu Neden Sonuç programında AKP iktidarının asgari ücretliye reva gördüğü 22 bin 104 lira konuşuldu.

Gazeteci İbrahim Kahveci, TÜİK'in paylaştığı üst gelir grubundan olanların ülke gelirinin yüzde 50'sini aldığı verisini hatırlatıp enflasyonun faturasının dar gelirliye kesildiğini söyledi.

Kahveci, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in üst gelir grubuna vergi getirmek istediğini fakat fakat her seferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döndüğü iddia etti. Kahveci, "Erdoğan 'Ben zenginime dokundurtmam' diyor." ifadelerini kullandı.

Kahveci, tüketim artışı enflasyonun altına bile düşmeden faiz indirildiğini belirtip, "Peki tüketim nereden geliyor? Üst gelir grubundan. Faturayı neye ödetiyor? 70 milyona, alt gelir grubuna ödetiyor.Bu Cumhurbaşkanımızın tercihi, Mehmet Şimşek'in değil, bunu bilelim. Defalarca o üst gelir grubuna yönelik vergi önlemleri saraydan döndü." dedi.

Kahveci: "Erdoğan "Ben zenginime dokundurtmam." diyor.

Onlar diyor "sefalarına devam etsin." diyor. Onlar yatlar alsınlar diyor, katlar alsınlar diyor. Onlar lüks tüketimlerine devam etsinler, arabalar alsınlar.

İthal tüketim rekor üstüne rekor kırıyor Türkiye'de. Yatırım malı ithalatı ise aşağıya gidiyor. Terse gidiyor. Şimdi tüketimi kısmamız gerekiyor mu?

Evet hala tüketim artışı yavaşlıyor ama fiyat artışının üzerinde hala. 2019'da 12 ay tüketim artışı, enflasyonun yani fiyat artışının altındaydı. 12 ay kemer böyle sıktık.

Bizde daha henüz, henüz tüketim artışı enflasyonun altına bile düşmedi.

Altına bile düşmeden faiz indirdik. Peki tüketim nereden geliyor? Üst gelir grubundan. Faturayı neye ödetiyor? 70 milyona, alt gelir grubuna ödetiyor.

Bu Cumhurbaşkanımızın tercihi, Mehmet Şimşek'in değil, bunu bilelim. Defalarca o üst gelir grubuna yönelik vergi önlemleri saraydan döndü. "
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