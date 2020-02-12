Samanyolu Haber /Dünya / Fas’tan BİM için kapatma tehdidi /12 Şubat 2020 11:56

Fas’tan BİM için kapatma tehdidi

Fas ticaret bakanı, market zinciri BİM'den sattığı malların en az yarısını ülke içinden tedarik etmesini, aksi takdirde BİM mağazalarının kapatılabileceğini söyledi.

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Türkiye ile 2 milyar dolar ticaret açığı olan Fas, bu açığın büyük bölümünün Türkiye ile 2004 yılında yaptığı serbest ticaret anlaşmasından kaynaklandığını düşünüyor.

Rabat ile Ankara anlaşmanın tadil edilmesi için görüşmeler yürütüyor.

Fas Ticaret Bakanı Moulay Hafid Elalamy dün parlamenterlere yaptığı açıklamada, BİM hakkında, “Türkiye’nin desteğiyle Fas’a yatırım yapıyorlar, mağaza açtıkları yerlerde 60 dükkan kapanıyor” dedi.

Elalamy serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili şikayetlerini Türkiye’nin gözden geçireceğini ifade etti.

Anlaşmayla ilgili sorunların birkaç hafta içinde çözülmesini beklediğini söyleyen bakan, uzlaşı sağlanamazsa anlaşmadan vazgeçeceklerini ifade etti.

Bakan Türkiye’nin Fas’a doğrudan yatırımlarının, ülkeye gelen yatırımların yüzde 1’ini aşamadığına dikkat çekerek, “Diğer ülkelerle açıklar yatırımlarla telafi edilebiliyor” dedi.

BİM’DEN AÇIKLAMA
Öte yandan, BİM CFO’su Haluk Dortluoğlu, Fas Ticaret Bakanı’nın BİM’in bu ülkedeki mağazalarında sattığı malların en az yarısını ülke içinden tedarik etmemesi halinde mağazaların kapatılabileceği açıklamasının operasyonlarını etkilemeyeceğini; çünkü ürünlerin yüzde 85’ini halihazırda Fas’taki yerel üreticilerden tedarik ettiklerini söyledi.
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