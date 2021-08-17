Samanyolu Haber /Dünya / Fas ve Fransa'da orman yangınları devam ediyor /17 Ağustos 2021 09:41

Fas ve Fransa'da orman yangınları devam ediyor

Fas’ın Şafşavan kenti yakınlarındaki Es-Sukne Dağı ormanlık alanında ve Fransa’nın Var bölgesinde çıkan orman yangınında yüzlerce hektarlık alan kül oldu.

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Fas’ta orman yangını: 700 hektardan fazla alanı etkisi altına aldı

Fas’ın Şafşavan kenti yakınlarındaki Es-Sukne Dağı ormanlık alanında başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Fas resmi ajansı MAP’a konuşan Ulusal Orman İklimi Riskleri Yönetim Müdürü Fuat el-Assali, cumartesi günü Şafşavan kenti yakınlarında çıkan yangının 700 hektar ormanlık alanı etkisi altına aldığını söyledi.

Yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Assali, bölgede Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri, jandarma, mahalli yardım ve sivil savunma ekiplerinden oluşan 520 kişiden fazla kişinin çalışmalara katıldığını açıkladı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor

Assali, Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri'ne ait Canadair tipi 4 yangın söndürme uçağı ve jandarmaya ait 4 'TurboTrash' tipi uçağın da çalışmalara destek verdiği bilgisini verdi.

Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini söyleyen Assali, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Kuzey Afrika ülkeleri Cezayir, Tunus ve Fas, son haftalarda güneyden gelen aşırı sıcak hava dalgası ve güçlü rüzgarların ardından çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.



Fransa'nın güneyi yanıyor

Fransa’nın güneyindeki A57 otoyolu üzerindeki Gonfaron kasabası yakınlarında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Kuraklık ve rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler yüzlerce hektarlık alanı kül etti.

Bölge valiliğinden yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangınla mücadele için yola koyulduğu açıklandı.

Bölgeye 430 itfaiyeci, 9 yangın söndürme uçağı ile 4 helikopterin gönderildiği bilgisinin verildiği açıklamada, çevre bölgelerden de 240 itfaiyecinin yola çıktığı ifade edildi.

Gün içinde civardaki Marsilya ormanlarında da çıkan küçük çapta yangınların ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğü açıklandı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yangının büyük çaplı olduğunu ve halen sürdüğünü, yangınla mücadele için 650 itfaiyecinin harekete geçtiğini duyurdu.
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