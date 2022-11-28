Fas'ın Belçika'yı yenmesinden sonra Brüksel ve Hollanda'daki kutlamalarda olaylar çıktı

Brüksel'in merkezindeki Midi Tren İstasyonu civarında yüzlerini kapatan bazı kişiler toplanarak, caddelerde havai fişekler fırlattı.

Bazı yerlerde ise kiralama şirketlerine ait birçok skuter ile çöp kutusu ateşe verildi. Saatlik araç kiralama şirketine ait bir araç da kalabalık tarafından ters çevrildi.





Midi Tren İstasyonu yakınındaki Lemonnier Bulvarı'nda bazı binek araçlar ve birçok bisikletin de ateşe verildiği görüldü.



