Samanyolu Haber /Dünya / Faşist Jirinovskiy'den Trump'a: Diren! /08 Kasım 2020 11:59

Faşist Jirinovskiy'den Trump'a: Diren!

Rusya'daki faşist kimlikli Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Vladimir Jirinovskiy, ABD Başkanı Donald Trump’a seslenerek seçim sonuçlarına karşı direnme çağrısında bulundu.

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Jirinovskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Donald Trump, size direnmeyi tavsiye ediyorum. Her bir sonuç, oylamanın yapıldığı gün biter. ABD’de bu 3 Kasım’dır. Ertesi gün sandığa gelen herkes deli sayılır” ifadesini kullandı.

Bu kuralın, posta yoluyla gönderilen oy pusulaları için de geçerli olduğunu belirten Rus siyasetçi, sadece 3 Kasım’da alınan oy pusulaların geçerli olması gerektiğini savundu.

Tüm kurallara göre, seçimi Trump’ın kazandığını yazan Jirinovskiy, Cumhuriyetçi adaya, 3 Kasım’dan sonra gelen oy pusulalarının sayılmaması için mahkemeye başvurma çağrısında bulundu.

Trump’ın ABD halkının yaygın desteğine sahip olduğunu kaydeden Rus politikacı, “Amerikalıların kendilerini savunacak araçları var, tüm Amerika silahlı. Bu nedenle Amerikan halkı çıkarlarını sahteliğe karşı korumalı” diye ekledi.
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