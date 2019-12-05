Samanyolu Haber /Medya / Faşist Metin Özkan "soykırım" çağrısı yaptı! /05 Aralık 2019 12:15

Faşist Metin Özkan "soykırım" çağrısı yaptı!

Bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) milletvekili adayı olan halen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanlığını üstlenen Metin Özkan, CNN Türk ekranında Hizmet Hareketi mensuplarını hedef göstererek "Kapılarına çarpı koyun" çağrısı yaptı. Özkan bu sözleri ile faşist Hitler rejimi ile zihni yakınlığını itiraf etmiş oldu.

Faşist Metin Özkan 'soykırım' çağrısı yaptı!

SAMANYOLUHABER- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Metin Özkan’ın CNN Türk’te katıldığı "Akıl Çemberi" isimli programda sarf ettiği sözler kan durdu.

Özkan aynı cümle içinde İzmir’de Alevilerin evlerinin kapısına işaret konulmasını kınarken, Hizmet Hareketi mensuplarına karşı nefret suçu işleyecek kadar ağır sözler sarf etti. 

HİZMET HAREKETİ MENSUPLARININ EVLERİNE ÇARPI KONULMASINI İSTEDİ

Özkan, “O ahlaksız, namussuzlar gözünü açık tutsa da f.töcülerin üzerine çarpı koysaydı da biz onları çabucak bulabilseydik." ifadelerini kullanan Özkan'a konuklardan biri, "Kimse hedef yapmasın, devlet yapsın." diyerek itiraz etti. 

Buna rağmen hızını alamayan Özkan, "F.töcülere vursunlar abi, onu savunmayın ya! Ne vurursan vur gider onlara yani!” dedi.

Özkan, “F.töcülere vursunlar abi, onu savunmayın ya! Ne vurursan vur gider onlara yani!” ifadelerini kullandı. 

Özkan siyasi talimatla tutuklanan Hizmet Hareketi mensuplarının cezaevlerinde isyan çıkarmaya çalıştığı yalanını da tekrar etti. 

NEFRET SUÇUNA MODERATÖR DE DİĞER KONUKLAR DA SEYİRCİ KALDI

Başak Şengül’ün sunduğu programda moderatör ve diğer konukların tavrı da tarihe geçti. 

1930'lu yıllarda Hitler Almanyasında Nazilerin Yahudilerin evlerinin ve dükkânlarının kapılarına işaret koymasına benzer bir faşizme davetiye çıkaran ve Türk Ceza Kanunu'na göre de suç vasfı taşıyan skandal sözler karşısında stüydoda bulunan herkesin sessiz kalması dikkati çekti. 

Özkan'ın Hizmet Hareketi'ne karşı alenen "soykırım" çağrısında bulunması sosyal medyada infiale sebep oldu. 

Özkan iki yıl önce de "Fethullah Gülen Hocaefendi'nin hayatını kaybettiği, YouTube'dan yayınlanan haftalık Bamteli sohbetlerinde Hocaefendi'nin hologramının kullanıldığı" hezeyanında bulunmuştu. 

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