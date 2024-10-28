Faslı akademisyen Ali: 'Gülen geride zengin bir ilmi miras bıraktı'

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi sonsuzluğa uğurlanırken, dünya onun kıymetini bir kez daha hatırlıyor. İbn Tufeyl Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi İslam Çalışmaları Bölümü öğretim üyesi Faslı akademisyen Dr. Meryem Ayet Ahmed Ali, taziye mesajında bir kez daha Hocaefendi'nin insanlık için geride bıraktığı zengin mirası hatırlattı.





Mesajda şöyle denildi:

“İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Eğitimci Fethullah Gülen Hakk’a yürüdü. Allah’tan kendisine rahmet diliyoruz, mekânını cennet eylesin. Fikir ve davet alanında önemli bir şahsiyetti; Allah’tan ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.”

Türk İslam alimi ve düşünürü Fethullah Gülen, ardında hem İslam dünyasında hem de tüm dünyada iz bırakan zengin bir ilmi ve düşünsel miras bırakmıştır. Hayatı boyunca eğitim, düşünce ve dinler arası diyalog alanlarında önemli katkılar sunmuştur.

İlmi ve Düşünsel Miras:

-Kitaplar ve Makaleler: Gülen, İslam hukuku (Fıkıh), eğitim, maneviyat ve davet gibi çeşitli konuları ele alan 60'tan fazla eser bırakmıştır. "Sonsuz Nur" vb kitapları, çağdaş İslam düşüncesinde temel başvuru kaynakları olarak kabul edilmektedir.

-Dinler ve Kültürler Arası Diyalog: Gülen, farklı dinler arasında diyalog ve anlayışı teşvik eden öncülerden biri olarak, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler arasında barışçıl bir yaşama katkı sağlama çağrısında bulunmuştur.

-Eğitim ve Terbiye: Gülen, toplumsal değişimin temeli olarak eğitimi savunan “Hizmet Hareketi”nin kurucusudur. Bu hareket, dünya çapında dini ve modern bilimleri birleştiren eğitim kurumları açarak önemli bir etki yaratmıştır.

Eğitim ve Sosyal Alandaki Katkılar:

-Okullar ve Eğitim Kurumlarının Kurulması: Gülen, dünya genelinde yüzlerce okulun kurulmasını desteklemiş, bu okullar ahlaki değerlerin, bilimsel araştırmaların ve insan sevgisinin ön planda olduğu eğitimler vermeyi amaçlamıştır.

-Hayır İşleri: Hizmet Hareketi aracılığıyla yoksullara yardım eden birçok hayır projesinin yürütülmesine öncülük etmiş, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek insani değerlerin pekiştirilmesine katkıda bulunmuştur.

Şiddetsizlik ve Barış Çağrısı: Gülen, şiddetsizlik ve barışın önemini vurgulayan önemli bir ses olarak, her türlü şiddeti reddetmiş; diyaloğun ve karşılıklı anlayışın ulvi hedeflere ulaşmada anahtar olduğunu savunmuştur. İslam’ın barış ve hoşgörü dini olduğuna inanarak, Müslümanların iyiliğin ve sevginin temsilcileri olmaları gerektiğini ifade etmiştir.

Uluslararası Etki: Gülen’in fikirleri küresel ölçekte bir etki yaratmış, Hizmet Hareketi 160’tan fazla ülkede eğitim kurumları kurarak, yüksek ahlak, dengeli eğitim ve topluma hizmet anlayışını yaymıştır. Bu değerleri dünya çapında saygı görmesine yol açmıştır.

Fethullah Gülen’in ardında bıraktığı, halklar arasında sevgi ve uyumu öğreten mirası, gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Allah’tan sabırlı ve azim dolu bir hayat sürerek ilim, iyilik ve barışa hizmet eden merhum Gülen’i rahmetle anıyoruz.