Samanyolu Haber /Dünya / Faslı mülteci anne ve bebeğini boğulmaktan İspanyol polis kurtardı /22 Mayıs 2021 17:28

Faslı mülteci anne ve bebeğini boğulmaktan İspanyol polis kurtardı

İspanya'nın Ceuta yerleşim bölgesine denizden ulaşmaya çalışan bir anne ve kucağındaki bebeği boğularak ölmekten son anda İspanyol polis Juan Francisco kurtardı. Anne ve bebeğini kurtarma görüntüleri tüm dünyada gündem oldu.

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İspanyol Emniyeti’nde sivil memur olarak görev yapan Juan Francisco ve meslektaşları, İspanyol Ceuta yerleşim bölgesi açıklarında bir bebeği ve annesini boğulmaktan kurtardılar. Bebeği sırtında taşıyan annesi Ceuta’ya doğru çaresizce yüzmeye çalışırken suya atlayan Francisco umut yolcularını son anda kurtardı.

Anne ve bebek Pazar gecesinden itibaren Fas’tan Ceuta’ya geçmeye çalışan 8.000 göçmen arasındaydı. Francisco, İspanyol televizyonu La Sexta’ya yaşananları şöyle anlattı: “Denizde üç kişiydik, insanlara yardım ediyorduk. Oyuncak can yeleği olan, hayatta kalmaya çalışan bir kadın gördüm. Bir sırt çantası vardı, içinde kıyafetler olduğunu düşündüm, ancak bir süre sonra onun bebek olduğunu anladım. Bir meslektaşım ve ben hızla onlara doğru gittik. Bebeği aldım ve anneye yardım ettim. O kadar solgun ve hareketsizdi ki iyi olup olmadığını bilmiyordum.”

Francisco, aldığı bilgiye göre bebeğin ve annesinin şu anda iyi durumda olduğunu söyledi.
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