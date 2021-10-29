Fast food hakkında şok araştırma

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) fast food yiyeceklerde, hormonların aksamasına yol açan kimyasalların kullanıldığı ortaya çıktı. George Washington Üniversitesi’nden bilim insanları, ABD’nin Teksas eyaletinde 64 restoranda alınan fast food numunelerinde ftalatların da aralarında bulunduğu 11 kimyasalı mercek altına aldı.







Araştırmacılar, alınan örneklerin yüzde 81’inin Ftalat (DnBP) içerdiğini ve yüzde 70’inin ftalat (DEHP) içerdiğini ortaya çıkardı.





Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology’de yayımlanan çalışmada, “Ön bulgularımız orto-ftalatların ve akışkanlaştırıcı olarak kullanılan diğer maddelerin fast food yemeklerinde bolca bulunduğunu gösteriyor.” ifadesi yer aldı.





Araştırmacılar, akışkanlaştırıcı içeren plastik ambalajların ve gıda işleme eldivenlerinin bu maddeyi yiyeceklere bulaştıran kaynak olabileceğini kaydetti. İleriki testler sayesinde söz konusu maddelere karşı daha iyi stratejiler sağlanabileceği belirtildi.





VÜCUTTAKİ DOĞAL HORMONLARI TAKLİT EDİYOR





Günlük hayatta kullandığımız bir çok şeyde yer alan ve zararlı olduğu konusunda defalarca kez uyarı yayınlamış olan ftalatlar vücutta testosteron ve östrojen gibi doğal hormonları taklit ederek işleyişlerine müdahil olma eğilimi gösteriyor. Ftalatlar doğurganlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.





Yapılan araştırmalar, hamile kadınların ftalatlara maruz kalmasının çocukların astım ve obezite gibi sağlık sorunlarına yakalanma riskini artırabileceğini ortaya koydu.





FAKİR MAHALLELER DAHA ÇOK ETKİLENİYOR





Araştırmanın en dikkat çekici kısmı ise, yoksul mahallelerin ftalatlardan daha fazla etkilenme ihtimali oldu. Araştırmacılar, yoksul mahallelerin taze gıdaya erişiminin çok daha az olduğu ve fast food yeme eğiliminin daha fazla olduğunu vurguladı.





Özellikle siyahilerin yaşadığı bölgelerde ftalata maruz kalma oranının daha ciddi olabileceğinden şüpheleniyor.





FTALAT NEDİR?





Ftalatlar, ya da ftalat esterler, ftalik asit esterleridir ve genellikle esnekliklerini artırmak için plastiklere eklenir. Sert plastik olan polivinilkloriti esnek plastiğe çevirmede kullanılıyor.





Plastiklere ilave edildiklerinde uzun polivinil moleküllerin birbirleri üzerinde kaymasına izin verirler. Suda çözünürlükleri düşük, yağda çözünürlükleri yüksek ve uçuculukları düşüktür.





Kanserojen maddelerdir. Ayrıca özellikle erkeklerde kısırlığa sebep oluyor. Bebek oyuncaklarında pek çok türünün kullanılması 1999 yılından itibaren yasaklanmıştı. 2009 yılından itibaren Kaliforniya’da kullanımına sınır getirmiştir. Ancak ucuz ve kalitesiz oyuncaklarda kullanılmaya devam ettiği biliniyor.





Bebeklerde ileriki yaşlarda kanser ve kısırlık riski ispatlanmıştı.